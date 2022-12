Spielplan zur Fußball-WM 2022: Das sind alle Termine

Spielplan der Fußball-WM 2022: Hier finden Sie den aktuellen Zeitplan und alle Termine der Weltmeisterschaft in Katar. Als Nächstes steht das WM-Spiel um Platz 3 an.

Im Spielplan der Fußball-WM 2022 in Katar steht nur noch ein Termin: Heute am Sonntag, dem 18. Dezember, wird das Finale ausgetragen.

Insgesamt gehörten 32 Mannschaften zu den qualifizierten Teams der WM 2022 in Katar, mittlerweile sind nur noch 2 übrig. Hier folgen die Termine zur Weltmeisterschaft.

Termine und Rahmenkalender der Fußball-WM 2022

Insgesamt 32 Mannschaften aus aller Welt konnten sich für die WM 2022 qualifizieren. Aufgrund der Ukraine-Krise und der Corona-Pandemie entschied sich erst im Juni, welche Teams sich die letzten Plätze bei der WM 2022 sichern konnten.

Die Zeitverschiebung von Katar nach Deutschland beträgt zwei Stunden. Die Anstoßzeiten nach deutscher Zeit sind festgelegt auf 11.00 Uhr, 14.00 Uhr, 17.00 Uhr und 20.00 Uhr in der Gruppenphase. Ab dem 29. November, mit den entscheidenden Spielen der Gruppenphase, waren die Anstoßzeiten bei 16.00 Uhr und 20.00 Uhr. Die Endrunde der WM 2022 wurde in Katar in nur 28 statt wie gewöhnlich 32 Tagen ausgerichtet. Darum wurden mehr Spiele pro Tag ausgetragen als zuletzt üblich.

Das ist der Rahmenterminkalender der WM 2022 in Katar im Überblick:

Gruppenphase : 20. November 2022 bis 2. Dezember 2022

20. November 2022 bis 2. Dezember 2022 Entscheidungen Gruppenphase : 29. November 2022 bis 2. Dezember 2022

29. November 2022 bis 2. Dezember 2022 Achtelfinals: 3. bis 6. Dezember 2022

3. bis 6. Dezember 2022 Viertelfinals: 9. und 10. Dezember 2022

9. und 10. Dezember 2022 Halbfinals: 13. und 14. Dezember 2022

13. und 14. Dezember 2022 Spiel um den dritten Platz: 17. Dezember 2022, 16.00 Uhr



17. Dezember 2022, 16.00 Uhr Finale: 18. Dezember 2022, 16.00 Uhr

Wann ist das Finale der WM 2022?

Das Finale der Fußball-WM 2022 in Katar findet heute am Sonntag, 18. Dezember 2022, ab 16 Uhr im Lusail Stadium statt. Hier treten die Gewinner aus dem Halbfinale gegeneinander an.

WM 2022: Spielplan und Termine der Gruppenphase

Den genauen WM-Spielplan mit Terminen und Mannschaften zur Gruppenphase finden Sie hier:

Spieltag 1:





Spieltag 2:

Spieltag 3:

Fußball-WM 2022: Spielplan und Termine in den K.o.-Runden

Achtelfinale:

Viertelfinale:

Halbfinale:

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Spiel 13.12.2022 20.00 Uhr Argentinien Kroatien Argentinien – Kroatien 14.12.2022 20.00 Uhr Frankreich Marokko Frankreich – Marokko

Spiel um den dritten Platz:

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Spiel 17.12.2022 16.00 Uhr Kroatien Marokko Kroatien - Marokko

Finale:

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Spiel 18.12.2022 16.00 Uhr Argentinien Frankreich Argentinien - Frankreich

Fußball-Weltmeisterschaft 2022: Zeitplan im Datencenter

Den kompletten Spielplan zur Fußball-WM 2022 finden Sie auch hier in unserem Datencenter:

WM 2022 in Katar: Das waren die Gruppen

Bei der Fußball-WM 2022 in Katar gab es zu Beginn acht verschiedene Gruppen mit jeweils vier Teams. Die zwei besten Mannschaften jeder Gruppe schafften den Einzug in das WM-Achtelfinale.

Deutschland hat sich als erste europäische Mannschaft für die WM qualifiziert. Die Nationalmannschaft traf in der Gruppenphase in Gruppe E auf Japan, Spanien und Costa Rica.

Hier finden Sie alle Gruppen bei der Fußball-WM 2022 im Überblick:

Gruppe A

Katar

Ecuador

Senegal

Niederlande

Gruppe B

England

Iran

USA

Wales

Gruppe C

Argentinien

Saudi-Arabien

Mexiko

Polen

Gruppe D

Frankreich

Australien

Dänemark

Tunesien

Gruppe E

Spanien

Costa Rica

Deutschland

Japan

Gruppe F

Belgien

Kanada

Marokko

Kroatien

Gruppe G

Brasilien

Serbien

Schweiz

Kamerun

Gruppe H

Portugal

Ghana

Uruguay

Südkorea

Fußball-WM und Corona

Alle Neuigkeiten den internationalen Kalender der WM betreffend und Informationen, inwieweit die Corona-Regeln bei der Fußball-WM 2022 umgesetzt werden, finden Sie in den Pressemitteilungen der FIFA.com.

Weltmeisterschaft 2022: Tickets & Karten

Der Verkauf von Hospitality-Paketen für die Fußball-Weltmeisterschaft startete Ende 2020/Anfang 2021. Bereits im ersten Spiel machte die WM allerdings durch leere Zuschauerränge von sich reden. Informationen zum Kartenverkauf für die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022 finden Sie hier.

