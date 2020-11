vor 48 Min.

Tomas Oral: „Ich bin mächtig stolz auf die Mannschaft“

Der FC Ingolstadt will erneut jubeln: Die Schanzer sind am Mittwoch beim FC Bayern München II zu Gast.

Tomas Oral verteidigt die jüngst durchwachsenen Leistungen des FC Ingolstadt. Dennoch sieht er vor dem Spiel beim FC Bayern München II Luft nach oben.

Von Benjamin Sigmund

Letztendlich kommt es beim Fußball auf das Ergebnis an. Wie es zustande kam, spielt bereits wenige Stunden später bestenfalls eine Nebenrolle. Doch gerade in der ersten Halbzeit beim jüngsten 1:0-Sieg gegen Magdeburg ließ der FC Ingolstadt vieles vermissen, was eine Spitzenmannschaft auszeichnet. Unabhängig von der Liga, in der sie spielt.

Was ihm denn gegen den FCM nicht gefallen habe, wurde FCI-Trainer Tomas Oral nun bei der Pressekonferenz vor dem Spiel am Mittwoch (19 Uhr) beim FC Bayern München II gefragt. Oral hätte auf den erneut spielerisch durchwachsenen Auftritt gegen einen Gegner, der 65 Minuten in Unterzahl agieren musste, hinweisen können. Doch Oral überraschte mit seiner Antwort und appellierte an einen vernünftigen Umgang mit seinem Team. „Es gibt nicht viel, was mir nicht gefallen hat“, sagte er zunächst, um anzufügen: „Der ein oder andere wird schmunzeln. Aber es ist eine Message von mir.“ Mächtig stolz sei er auf die Mannschaft und den ganzen Verein. „Wir haben unheimlich viel erlebt und brutale Nackenschläge bekommen.“ Die schwierige Vorbereitung, die Verletzungen von wichtigen Spielern. Oral ließ nichts aus. „Wir hatten mit vielen Nebenkriegsschauplätzen zu kämpfen. Wie alle auch das Erlebnis mit der Relegation gegen Nürnberg gemeistert haben, ist bemerkenswert und macht mich stolz.“

FC Ingolstadt gastiert beim FC Bayern München II

Der FCI befindet sich trotz zum Teil schwacher Auftritte in der Tat in der Spitzengruppe, weshalb Oral meint: „Natürlich haben wir noch Luft nach oben. Wenn das in der Situation, wie sie jetzt ist, der Fall ist, dann kann ich nicht unzufrieden sein.“

Orals Laune weiter verbessern würde ein Erfolgserlebnis in der Partie beim amtierenden Drittligameister. Obwohl der FC Bayern II einen neuen Trainer und veränderten Kader hat und sich im unteren Mittelfeld der Tabelle befindet, spricht Oral von einer „interessanten Aufgabe gegen einen spielstarken Gegner.“ Nicht zur Verfügung stehen dem FCI Dominik Franke, Rico Preißinger, Peter Kurzweg, Gordon Büch, Thorsten Röcher und Robert Jendrusch. Bei Robin Krauße könnte es für die Bank reichen. Dennis Eckert Ayensa ist erneut als Joker eingeplant. Ein Startelfeinsatz sei noch ein „zu großes Risiko“, so Oral.

Mögliche Aufstellungen

FC Bayern München II R. Hoffmann – Stanisic, Feldhahn, Lawrence, Vita – Tiago Dantas, Zaiser – T. Kern – Kühn, Arp, Dajaku.

FC Ingolstadt Buntic – Heinloth, Paulsen, Schröck, Gaus – Keller – Stendera, Bilbija – Niskanen, Kutschke, Elva.

