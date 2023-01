Handball-WM 2023: Deutschland - Katar live im Free-TV und Stream sehen

Bei der Handballl-WM 2023 ist das Spiel Deutschland - Katar live im Free-TV und Stream zu sehen. Hier finden Sie alle Infos rund um Übertragung und Anpfiff.

Handball-Fans rund um den Globus fiebern ihrem Sport-Ereignis des Jahres schon entgegen: Am 11. Januar 2023 ertönte der Startpfiff zur 28. Handball-Weltmeisterschaft, die dieses Mal in Polen und Schweden stattfindet. Das Auftaktspiel in Katowice bestritt Co-Gastgeber Polen gegen Frankreich. Das deutsche Team steigt heute am 13. Januar 2023 gegen Katar ins Turnier ein. Wenn sich die deutsche Nationalmannschaft gegen Katar gut schlägt, stehen die Chancen auf eine deutsche Medaille bei der Handball-WM gar nicht schlecht. Wir versorgen Sie hier mit allen Infos zu der Begegnung - wann genau geht es los? Gibt es eine Übertragung im Free-TV?

Handball-WM-Spiel Deutschland - Katar: Termin und Uhrzeit für den Anstoß

Der Spielplan für die Handball-WM verrät es: Das Spiel Deutschland gegen Katar wird heute am 13. Januar 2023 um 18 Uhr im Stadion Spodek ("Untertasse") im polnischen Katowice angepfiffen. Spodek gehört zu den insgesamt neun Spielorten und Stadien in Polen und Schweden. Wer Tickets haben möchte, kann sich unter anderem im DHB-Ticketshop und bei Anbietern wie Eventim, viagogo oder handball23 schlaumachen, ob es überhaupt noch welche gibt.

Deutschland - Katar bei der Handball-WM: Spiel-Übertragung im Free-TV und gratis im Live-Stream

Das Spiel Deutschland - Katar läuft live im Free-TV und im kostenlosen Live-Steam - beides im ZDF. Insgesamt gesehen funktioniert die Übertragung der Handball-WM 2023 folgendermaßen: Die öffentlich-rechtlichen Big Two haben sich die Rechte an den Übertragungen aller Spiele mit deutscher Beteiligung gesichert - ARD und ZDF übertragen diese Begegnungen abwechselnd in ihrem jeweiligen linearen Programm. Diese Matches sind auch im kostenlosen Live-Stream bei sportschau.de beziehungsweise zdf.de für Sie abrufbar. Die ARD muss übrigens auf ihren ursprünglich vorgesehenen Moderator Alexander Bommes verzichten. Eigentlich war geplant, dass er an der Seite von Ex-Weltmeister Dominik Klein moderiert. Bommes, der bereits bei der Fußball-WM in Katar krankheitsbedingt passen musste, wird durch Stephanie Müller-Spirra ersetzt.

Eurosport bietet ebenfalls Live-Übertragungen im Free-TV. Es gibt bis zu 15 Spiele auf Eurosport 1 und simultan im Livestream bei discovery+. Der Sender hat die Rechte an allen Spielen ohne deutsche Beteiligung gekauft. Das Halbfinale und das Finale überträgt er aber auf jeden Fall.

Spiel: Deutschland - Katar , Vorrunde Gruppe E, Gruppenphase der Handball-WM 2023

- , Vorrunde Gruppe E, Gruppenphase der 2023 Datum: Freitag, 13. Januar 2023

Freitag, 13. Januar 2023 Uhrzeit: 18 Uhr

18 Uhr Stadion: Spodek, Katowice ( Polen )

Spodek, ( ) Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im kostenlosen Live-Stream: ZDF

Deutschland gegen Katar bei der Handball-WM 2023: Bilanz der Nationalteams

Der Deutschland-Kader ist schon sieben Mal auf die Handball-Nationalmannschaft von Katar getroffen und hat dabei vier Spiele gewonnen. Das Torverhältnis beträgt 214:144 zugunsten Deutschlands. Hier die Ergebnisse der Begegnungen:

22.01.2017 WM Deutschland - Katar 20:21 17.08.2016 Olympia Deutschland - Katar 34:22 13.03.2016 Freundschaft Deutschland - Katar 24:26 11.03.2016 Freundschaft Deutschland - Katar 32:17 28.01.2015 WM Katar - Deutschland 26:24 26.01.2005 WM Deutschland - Katar 40:15 20.01.2003 WM Deutschland - Katar 40:17

In die Liste der bisherigen WM-Sieger konnten die Handballer vom Golf sich bisher noch nicht eintragen.