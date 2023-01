Deutschland - Norwegen bei der Handball-WM 2023: Übertragung im Free-TV und Stream

Bei der Handball-WM 2023 trifft Deutschland auf Norwegen. Hier erfahren Sie alles rund um Termin, Uhrzeit, Live-Übertragung im Free-TV und Stream und die bisherige Bilanz der beiden Teams.

Bei der aktuellen Handball-WM konnte und kann Coach Alfred Gislason über einen mehr als vorzeigbaren und hoch motivierten Deutschland-Kader gebieten. Schon vor dem Turnier hatte die deutsche Nationalmannschaft sich fest vorgenommen, bei der Handball-WM 2023 die Hauptrunde als Gruppensieger zu erreichen, nachdem sie letztes Mal nicht besonders gut ausgesehen hatte. Geschafft! Mit drei Siegen in drei Spielen in der Gruppenphase ist die Mannschaft sehr gut im Rennen, die Chancen auf eine deutsche Medaille stehen wahrhaftig nicht schlecht. Werden sie es sogar schaffen, die Liste der bisherigen Handball-Weltmeister ruhmvoll zu ergänzen? Mit Norwegen hat die Mannschaft nun allerdings einen ziemlich dicken Brocken vor die Füße gelegt bekommen. Es wird spannend! Wir geben Ihnen vor der Begegnung einen Überblick zu allen wichtigen Fakten und Zahlen.

Deutschland - Norwegen bei der Handball-WM 2023: Termin und Uhrzeit des Spiels

Laut Spielplan findet das Match zwischen Deutschland und Norwegen am 23. Januar um 20.30 Uhr in der Spodek Arena im polnischen Katowice statt. Die Arena gehört zu den insgesamt neun Spielstätten der WM in Polen und Schweden. Falls Sie noch Tickets ergattern möchten, sollten Sie sich vielleicht ein wenig sputen.

Handball-WM 2023: Übertragung von Deutschland vs. Norwegen live im Free-TV und Stream

Das Spiel Deutschland - Norwegen wird live im Free-TV und im kostenlosen Live-Steam übertragen - in der ARD. Alles in allem läuft die Übertragung der Handball-WM 2023 so: Die beiden Öffentlich-Rechtlichen haben die Rechte an der Übertragung aller Spiele mit deutscher Beteiligung gekauft - ARD und ZDF servieren diese Begegnungen wechselnd in ihrem jeweiligen TV-Programm. Diese Matches sind auch im kostenlosen Live-Stream bei sportschau.de oder zdf.de mitzuerleben.

Auch Eurosport liefert Live-Übertragungen im Free-TV. Es gibt bis zu 15 Spiele auf Eurosport 1 und zeitgleich im Livestream bei discovery+. Das Halbfinale und das Finale überträgt der Spartensender aber unabhängig von den beteiligten Teams. Auch sportdeutschland.tv mischt mit, der Internetanbieter streamt sämtliche Partien der WM 2023. Das Ticket für alle Spiele des Turniers kostet 15 Euro.

Hier alle Infos zum Spiel in der Zusammenfassung:

Spiel: Deutschland gegen Norwegen , Handball-WM 2023, Hauptrunde, 3. Spieltag

gegen , 2023, Hauptrunde, 3. Spieltag Datum: Montag, 23. Januar 2023

Montag, 23. Januar 2023 Uhrzeit : 20.30 Uhr

20.30 Uhr Stadion: Spodek Arena, Katowice ( Polen )

Spodek Arena, ( ) Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im kostenlosen Live-Stream : ARD

: ARD Übertragung im kostenpflichtigen Live-Stream: Sportdeutschland.tv

Deutschland gegen Norwegen: Die bisherige Bilanz der Handball-Nationalteams

Die Bilanz der beiden Teams bei Weltmeisterschaften könnte ausgewogener kaum sein: Je drei Siege für jede der beiden Mannschaften, einmal Unentschieden. Die Gesamtstatistik zeichnet ein etwas schärferes Bild: Von insgesamt 22 Begegnungen gewannen die Deutschen zwölf Matches, die Männer aus Skandinavien sieben. Dreimal endete die Partie mit einem Remis. Das Torverhältnis ist für Handballverhältnisse ziemlich eng: Deutschland 562, Norwegen 533.