Hockey

17:48 Uhr

Was der Hockey-Titel für die Schwaben bedeutet

Weltmeister zum Anfassen: Nach der Ankunft der deutschen Mannschaft in Frankfurt halten Fans den Weltmeisterpokal hoch, am Rand steht Mats Grambusch (rechts).

Plus Die Hockey-Männer feierten in Indien den Gewinn des WM-Titels. In Deutschland wird der Erfolg eher klein gespielt. Die Hockey-Schwaben berichten aber über eine erfreuliche Entwicklung.

Von Milan Sako Artikel anhören Shape

WM-Titel ist nicht gleich WM-Titel. Was im Fußball eine Lawine an Schlagzeilen und seitenweise Aufmacher und Geschichten produzieren würde, findet im Hockey eher in einer Nische statt. Der WM-Erfolg der deutschen Hockey-Nationalmannschaft war zwar selbst der Tagesschau in der ARD eine Meldung und einen Filmbeitrag wert. Doch die Deutsche Presse-Agentur berichtete eher nüchtern und knapp. Das mediale Echo ist gering. "Das ist natürlich auch dem Umstand geschuldet, dass die Livebilder nicht in den öffentlich-rechtlichen Sendern wie ARD oder ZDF liefen, sondern im Spartenkanal DAZN", sagt Hans-Peter Pleitner, Präsident des TSV Schwaben Augsburg. Feldhockey ist eine Randsportart, die sich im Schatten des übermächtigen Fußballs oder anderer Mannschaftssportarten wie Handball oder Eishockey behaupten muss.

Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

