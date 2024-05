Kanuslalom

vor 17 Min.

Das Augsburger Olympia-Quartett am Eiskanal live erleben

Plus Elena Lilik, Ricarda Funk, Noah Hegge und Sideris Tasiadis berichten vor dem Weltcup in Augsburg von ihrer Vorbereitung auf die Spiele in Paris. Von Donnerstag bis Sonntag paddeln sie auf dem Eiskanal gegen die internationale Konkurrenz.

Von Andrea Bogenreuther

Es ist die letzte Gelegenheit, das deutsche Kanuslalom-Quartett vor den Olympischen Spielen in Paris noch einmal live im Wettkampf zu erleben: beim Kanuslalom-Weltcup vom Donnerstag, 30. Mai, bis Sonntag, 2. Juni auf dem Augsburger Eiskanal. In diesem Jahr hat der Wettkampf auf der großflächig sanierten Olympiastrecke von 1972 eine ganz besondere Bedeutung. Nicht nur, dass es sich zum 25. Mal jährt, dass in Augsburg ein Kanu-Weltcup stattfindet; diesmal hat die versammelte internationale Elite, die an den Eiskanal kommt, natürlich ganz speziell die Spiele in Paris im Blick. Denn wer in Augsburg aufs Podest kommt, gehört zweifelsfrei zum Favoritenkreis und kann sich neben den Medaillen auch Selbstbewusstsein und Zuversicht für den Saisonhöhepunkt Ende Juli abholen.

In Augsburg und in Paris will natürlich auch das deutsche Olympia-Quartett mit Ricarda Funk (KSV Bad Kreuznach) sowie Elena Lilik, Sideris Tasiadis und Noah Hegge (alle Kanu Schwaben Augsburg) mit Erfolgen glänzen. Das setzt Klaus Pohlen, Bundestrainer beim Deutschen Kanu Verband (DKV), voraus, als vor dem Weltcup im Augsburger Kanuzentrum das Team für Frankreich unter dem Motto "Paris, wir kommen!" offiziell vorgestellt wird. "Wir wollen um Medaillen mitfahren. Natürlich muss vieles zusammenkommen, damit das gelingt, aber alle haben Medaillenpotenzial." Wie viele Medaillen sich der Verband um die neue Präsidentin Dajana Pefestorff von der Augsburger Delegation in Paris konkret erwartet, wird zwar nicht verraten, doch klar ist, die Erfolge aus Tokio mit viermal Edelmetall – einmal Gold für Ricarda Funk sowie dreimal Bronze (darunter einmal im C1 der Männer von Sideris Tasiadis) – schüren eine gewisse Erwartungshaltung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen