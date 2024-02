Kommentar

vor 33 Min.

Im Nachwuchs darf der AEV den Anschluss nicht verpassen

Plus In der DEL müssen die Augsburger Panther um den Klassenerhalt bangen. Auch die U20 zählt nicht mehr zur deutschen Elite. Das birgt Chancen und Risiken.

Von Johannes Graf

Nachwuchsarbeit im Eishockey ist ein schwieriges Unterfangen. Der Sport ist zeitintensiv und kostspielig, hinzu kommen die begrenzten Möglichkeiten der Spielstätte. Der Augsburger EV hat bislang keine Sorgen, wenn es um seine Kleinsten geht. Der Zulauf ist enorm, Eishockey ist in Augsburg keine Randerscheinung, sondern fest in den Köpfen der Sportbegeisterten verankert. Die Voraussetzungen sind entsprechend gut, ausreichend Unterbau vorhanden. Dennoch muss der AEV aufpassen, den Anschluss nicht zu verpassen. Sollten die Panther aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) absteigen, werden sie noch stärker auf Spieler auf den Nachwuchs angewiesen sein.

Toptalente werden sich seltener dem Augsburger EV anschließen

Schon jetzt trifft es den AEV, dass die U20 nicht mehr zur Elite der Deutschen Nachwuchs Liga (DNL) zählt. Toptalente spielen in Köln, Berlin oder Düsseldorf. Wegen des schwierigeren Schulsystems in Bayern bestand ein Standortnachteil, erschwerend kommt nun die niedrigere Liga hinzu. Toptalente im Teenageralter werden sich künftig zweimal überlegen, ob der AEV die richtige Adresse ist, um den Traum vom Eishockeyprofi zu verwirklichen. Mit kompetenten Trainern, ausgebauter Infrastruktur, gelebten Werten und einem familiären Umfeld kann der AEV punkten, womöglich muss er sich aber auch im Scouting, in der Kaderplanung oder der sportlichen Leitung breiter aufstellen und neu ausrichten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen