Wie viel Messi wirklich verdient

Der Präsidentschaftskandidat, der Amerika wieder groß machen will, muss an dieser Stelle nicht eingreifen. Die Statistiken im US-Sport sind bereits „great“. Egal ob im Eishockey, Basketball oder Football: Nach jedem Match spukt der Computer gewaltige Datenmengen aus. Im Basketball werden am Anschreibetisch Punkte, Rebounds, Vorlagen oder Ballverluste notiert und die Wurfquoten ermittelt.

Vor der Pressekonferenz nach dem Spiel werfen Trainer oder Spieler zuerst einen Blick auf den sogenannten Boxscore, der die wichtigsten Statistiken zeigt und damit einen schnellen Analyseeinstieg erlaubt. So weit, so alltäglich. In Portland fehlte es allerdings an Grundlegendem. 139:104 siegten die Golden State Warriors zum NBA-Auftakt gegen die Trail Blazers. Eine klare Angelegenheit, die einen Tag später noch deutlicher ausfiel. Die Warriors um Superstar Stephen Curry erhielten nach ihrem Erfolg bei den Trail Blazers einen Punkt mehr. Der Saisonauftakt in Portland wurde nun mit 140:104 gewonnen.

Basketballliga reagiert auf einen Zählfehler

Der Grund: Die NBA reagierte auf einen Zählfehler während der Partie, als ein verwandelter Freiwurf von De‘Anthony Melton nicht gewertet worden war. Derartige Korrekturen kommen in der NBA selten vor. Die Liga beschäftigt eine Heerschar von Offiziellen, die alle Statistiken während der Spiele erfassen und kontrollieren.

Der gläserne Athlet bekommt eine ganz andere Bedeutung. Auch in puncto Geheimhaltung des Gehalts sind die US-Amerikaner schmerzfrei. Während in Europa über Ablösesummen und Jahresgehälter wild spekuliert wird, veröffentlicht die Spielergewerkschaft den Verdienst. Praktischerweise gleich im Internet. Deshalb ist nun bekannt, was Lionel Messi verdient. Der 37-jährige Weltmeister kassiert bei seinem Klub Inter Miami in dieser Saison ein garantiertes Einkommen von 20.446.667 US-Dollar (rund 18.892.925 Euro). Die Zahlen gehen aus einer von der Spielergewerkschaft veröffentlichten Übersicht hervor, in der Sponsoren-Zahlungen nicht berücksichtigt sind. Der Argentinier alleine verdient mehr als alle Fußballprofis von 22 der anderen 28 Mannschaften in der Major League Soccer zusammen.

Marco Reus muss mit deutlich weniger auskommen

Marco Reus muss mit deutlich weniger auskommen. Der Ex-Nationalspieler bekommt nach seinem Abschied von Borussia Dortmund bei Los Angeles Galaxy ein garantiertes Gehalt in Höhe von 1.216.667 Dollar. Reus verdient weniger als Marcel Hartel nach seinem Wechsel vom FC St. Pauli zu St. Louis City. Hartel kassiert ein garantiertes Einkommen von 2.183.113 Dollar. Trotz des gewaltigen Unterschieds zu Messi muss man sich keine Sorgen um die Deutschen machen. Für eine Pizza Margherita beim Italiener ihres Vertrauens sollte es reichen.