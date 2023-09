Wie tickt das AEV-Team, wenn mal keiner hinschaut, Dennis Endras?

Er ist gekommen, um zu bleiben: Der Allgäuer Dennis Endras baut sich seine sportliche und private Zukunft in Augsburg auf. Im Podcast erzählt er davon.

Er galt als wertvollster Spieler der WM 2010, holte 2018 Silber bei den Olympischen Winterspielen und war zweimal deutscher Meister. Seit Mai 2022 steht Dennis Endras erneut bei den Augsburger Panthern unter Vertrag. Jetzt spricht der 38-Jährige über seine Anfänge auf dem Eis, seine größten Erfolge und die Zeit nach der Karriere.

Für die Folge hat unsere Redaktion den Podcast "Augsburg, meine Stadt" vom Aufnahmestudio auf die Bühne verlagert. Das Gespräch mit Endras ist das erste von dreien, das vor einem kleinen Publikum im neu gestalteten Kundencenter der Augsburger Allgemeinen in der Maximilianstraße 3 stattfand.

Dennis Endras spricht im Podcast "Augsburg, meine Stadt" über Titel, Träume, Druck

Endras gibt darin Einblicke in sein sportliches und privates Leben. Der gebürtige Allgäuer spricht über die emotionale Achterbahnfahrt in der letzten Saison, über Freundschaften im Team der Augsburger Panther. Er sagt auch, wie er mit Anfeindungen umgeht und wie hoch der (finanzielle) Druck war, in der ersten Liga zu bleiben.

Außerdem spricht Endras über Augsburg, seine "erste Heimat", über sein Leben als Familienvater und seine Leidenschaften abseits des Sports. Und er verrät im Gespräch mit den Redakteuren Milan Sako und Axel Hechelmann, ob er Pläne für die Zeit nach der Eishockey-Karriere hat.

Podcast "Augsburg, meine Stadt" bei Spotify und Apple Podcasts

Das Gespräch mit Dennis Endras können Sie sich in diesem Artikel anhören (weiter oben, unterhalb des Bildes) – aber auch bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. Eine Übersicht über bekannte Anbieter finden Sie hier:

Sie haben Fragen, Kritik oder Anmerkungen zu unserer Podcast-Reihe "Augsburg, meine Stadt"? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast@augsburger-allgemeine.de