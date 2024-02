Schüsse bei Super-Bowl-Parade: Ein Toter und mehr als 20 Angeschossene

Drei Tage nach dem Triumph im Super Bowl wollten die Kansas City Chiefs zuhause mit ihren Fans feiern. Am Rande kam es zu Schüssen, die mehr als 20 Menschen trafen.

Die Kansas City Chiefs wollten ihren Sieg im Super Bowl zuhause feiern, doch dann kam alles anders als erwartet. Am Rand der Veranstaltung fielen Schüsse. Wie die New York Times berichtet, wurden mindestens 22 Menschen in der Nähe des Bahnhofs bei einem Parkhaus angeschossen, darunter mindestens neun Kinder. Die Polizei geht von einem Todesopfer aus. Das sagte Polizeichefin Stacey Graves bei einer Pressekonferenz. Laut dem ortsansässigen Radiosender KKFI handle es sich bei dem Todesopfer um eine seiner Mitarbeiterinnen. Die Polizei sagte zuvor, sie arbeite daran, die verstorbene Person zu identifizieren, machte aber keine weiteren Angaben dazu.

Fernsehbilder zeigen, wie das Gelände der Veranstaltung evakuiert wurde. Ob die Tat mit der Siegesparade der Kansas City Chiefs in Verbindung stand, ist unklar. Laut der Polizei wurden drei Personen festgenommen. Sie befinden sich laut CNN in Untersuchungshaft. Nähere Informationen dazu gibt es aber bislang nicht. Auch ein mögliches Motiv ist noch nicht bekannt.

Schüsse bei Feier von Kansas City Chiefs: Spieler reagieren auf X

Das Team um Star-Quarterback Patrick Mahomes wurde zuvor von Tausenden Fans entlang einer 3,22 Kilometer langen Strecke durch Kansas City lautstark bejubelt. Spieler und Trainer waren mit einem roten Doppeldeckerbus unterwegs. Da viele Schulen für den Tag geschlossen blieben, waren auch zahlreiche Kinder unter den Fans.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Mahomes schrieb nach dem Vorfall auf X: "Ich bete für Kansas City." Auch andere Spieler äußerten in den sozialen Medien ihr Mitgefühl. "Ich bin untröstlich über die Tragödie, die sich heute ereignet hat. Mein Herz ist bei allen, die mit uns gefeiert haben und betroffen waren. KC, du bedeutest mir die Welt", schrieb etwa Travis Kelce.

Kansas City Chiefs gewann Super Bowl zum vierten Mal

Die Kansas City Chiefs hatten am Sonntag in Las Vegas in einem spannenden Finale der National Football League die San Francisco 49ers nach Verlängerung mit 25:22 bezwungen. Die Chiefs hatten die Vince Lombardi Trophy zuvor bereits 1970, 2020 und 2023 gewonnen. (mit dpa)

Lesen Sie dazu auch