"Neue Dynastie der NFL": Pressestimmen zum Super Bowl 2024

Die Kansas City Chiefs haben nach einem "Overtime-Thriller" den Super Bowl 2024 gewonnen. Das sind die Pressestimmen zum Spiel.

Die Kansas City Chiefs haben den Super Bowl 2024 gewonnen und als erstes NFL-Team seit 19 Jahren den Titel erfolgreich verteidigt. Sie setzten sich in Las Vegas nach der erst zweiten Verlängerung in der Geschichte des Super Bowls einer am Ende hoch spannenden Partie mit 25:22 durch.

Für Patrick Mahomes, Travis Kelce und Trainer Andy Reid sowie einige weitere Mitspieler war es der dritte Super-Bowl-Sieg innerhalb von fünf Jahren. Die 49ers verpassten dagegen den sechsten Triumph – diesen Rekord halten weiter die New England Patriots und die Pittsburgh Steelers.

Super Bowl 2024: Pressestimmen aus den USA

"Die Chiefs blieben an der Spitze der NFL, selbst in einer Saison, in der sie oft nicht ihrem sonst dominanten Selbst ähnelten. Sie besiegten die San Francisco 49ers mit 25:22 in einem Overtime-Thriller hier am Sonntag im Allegiant Stadium im Super Bowl LVIII." - Washington Post

"Patrick Mahomes und die Chiefs lassen im Super Bowl keinen Zweifel daran: Sie sind eine all-time NFL-Dynastie." - USA Today

"Kansas City gewann den Super Bowl zum zweiten Mal in Folge und zum dritten Mal in fünf Jahren und festigte damit seinen Status als neue Dynastie der NFL." - New York Times

"Die Kansas City Chiefs gewannen den Super Bowl LVIII in einem wilden Spiel gegen die San Francisco 49ers. Das Duell, das in der ersten Halbzeit von einer starken Verteidigung geprägt war, explodierte in der Spätphase mit großen Spielzügen beider Offensiven und führte zur erst zweiten Verlängerung in der Geschichte des größten Spiels des Sports." - CNN

Internationale Pressestimmen zum Super Bowl 2024

"Die Kansas City Chiefs konnten einen 10-Punkte-Rückstand und einen furiosen Ausbruch von Travis Kelce wettmachen, indem sie die San Francisco 49ers in der Verlängerung mit 25:22 besiegten und sich in die Eliteliste der Teams einreihen, die zwei Super Bowls in Folge gewinnen konnten." - Daily Mail (England)

"Patrick Mahomes führt die Kansas City Chiefs in den Olymp: dritter Super Bowl!!" - Marca (Spanien)

"Super Bowl: Sieg der Chiefs, Mahomes an der Spitze, Taylor Swift und Usher in den Sternen: verrückte Momente aus dem Finale. - Le Parisien (Frankreich)

Super Bowl 2024: Pressestimmen aus Deutschland

"Quarterback-Superstar Patrick Mahomes hat die Kansas City Chiefs zu einem spektakulären Comeback-Sieg im Super Bowl LVIII geführt. Pop-Weltstar Taylor Swift jubelte in der VIP-Loge mit, als die Chiefs das NFL-Endspiel gegen die San Francisco 49ers im Allegiant Stadium von Las Vegas zu einem 25:22 nach Verlängerung drehten." - Spox

"Die Kansas City Chiefs haben den Super Bowl LVIII in Las Vegas nach einem Krimi mit Verlängerung gegen die San Francisco 49ers für sich entschieden. Eine Hauptrolle spielten in dieser Nacht auf Montag (12.02.2024) beim 25:22-Triumph neben den Quarterbacks auch die beiden Kicker. Held des Spiels war am Ende aber wie im Vorjahr wieder Patrick Mahomes."- Sportschau

"Drei Sekunden vor dem Abpfiff gleicht Kansas City aus, das Football-Finale geht in die Verlängerung. Dann krönt Patrick Mahomes die eindrucksvolle Aufholjagd der Chiefs gegen die 49ers. Taylor Swift wird lautstark ausgebuht." Frankfurter Allgemeine Zeitung

"Die Kansas City Chiefs und San Francisco liefern sich im Super Bowl LVIII einen epischen Thriller bis in die letzten Sekunden der Overtime!" - Sport1