Die Augsburger Kanutin Elena Lilik hat die Olympischen Spiele im Visier

Plus Groß waren Überraschung und Freude nach der Sportlerwahl bei Elena Lilik, Georg Zimmermann und Constantin Frantzen. Doch der Blick geht schon auf die nächsten Wettkämpfe.

Die Sportstadt Augsburg wurde ihrem Ruf wieder einmal gerecht. 500 Gäste feierten am Donnerstagabend im Goldenen Saal des Rathauses im Rahmen der traditionellen Sport-Gala die erfolgreichsten Sportlerinnen und Sportler zwischen Lech und Wertach sowie die Sportler des Jahres. Bürgermeisterin Martina Wild und Kultur- und Sportreferent Jürgen K. Enninger zeichneten zahlreiche Aktive im Namen der Stadt aus und zeigten sich sichtlich stolz über die Leistungen auf nationalem und internationalem Parkett, die im Jahr 2023 erbracht wurden.

Martina Wild, selbst eine leidenschaftliche Tennisspielerin, zeigte sich erfreut, dass die Ausgezeichneten nicht nur aus populären Sportarten wie Fußball, Eishockey oder dem Kanusport, sondern auch aus den sogenannten Randsportarten kamen. „Wir zeichnen 85 Aktive aus 23 Sportarten aus“, sagte die Kommunalpolitikerin. Wild fügte an: „Augsburg ist nicht nur eine Stadt der Kunst und Kultur, sondern auch des Sports.“ Sie erinnerte auch an die soziale Komponente und bezeichnete den Sport als Brückenbauer.