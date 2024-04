Sportpolitik

Sanierungsbedürftige Sporthalle ist der "Kölner Dom von Augsburg"

Plus Für knapp eine Million Euro steht in der denkmalgeschützten Erhard-Wunderlich-Sporthalle in Augsburg bereits der dritte Bauabschnitt an. Ein Ende ist (noch) nicht abzusehen.

Von Andrea Bogenreuther

Manchmal erscheint diese Baustelle wie ein Fass ohne Boden. Vor fast zehn Jahren sind die ersten Sanierungsarbeiten an der Augsburger Erhard-Wunderlich-Sporthalle angelaufen, mittlerweile steht bei dem denkmalgeschützten, in den 60er-Jahren erbauten Gebäude der dritte Bauabschnitt an. Aufgrund dieser umfangreichen und scheinbar nicht enden wollenden Generalsanierung, bei der unter anderem schon Heizung, Lüftung, Brandschutz, Elektrik, Sanitäranlagen und sonstige Infrastruktur erneuert und auf den aktuellen Stand gebracht wurde, bezeichnete Sportreferent Jürgen Enninger die Halle zuletzt als "Kölner Dom von Augsburg".

Denn nach dem derzeit laufenden zweiten Bauabschnitt mit einem Kostenvolumen von rund drei Millionen Euro, der voraussichtlich im Herbst 2024 beendet ist, dürfen statt der bisher nur 199 Personen wieder knapp 2600 Personen in die Halle. Das volle Fassungsvermögen mit rund 3500 Personen ist damit aber immer noch nicht erreicht. Im dritten Bauabschnitt folgen deshalb noch die bisher ausgesparten Sanitärbereiche (Duschen und WCs) im Osten der Halle. Die Kosten dafür belaufen sich auf 1,1 Millionen Euro und sollen für den Doppelhaushalt 2025/2026 angemeldet werden. Aus dem Augsburger Sportbeirat, dem Gremium von Mitgliedern aus Sportvereinen und -verbänden, wurde die Maßnahme einstimmig befürwortet.

