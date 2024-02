Am Kuhsee und in der Bundesliga: Die Triathlon-Termine für die Region

Multisport-Termine locken Hobby- und Spitzenathleten gleichermaßen. Die Startplätze am Kuhsee werden knapp. Doch es gibt noch weitere Triathlons in Schwaben und Oberbayern.

Augsburg gilt mittlerweile als Multisport-Hochburg. Die meisten Triathletinnen und Triathleten verzeichnen die TG Viktoria Augsburg und Triathlon Augsburg. Aktive Ausdauerdreikämpfer findet man außerdem beim Post SV Augsburg, der RSG Augsburg, dem TSV Inningen und dem Veloclub Lechhausen. In allen sechs Vereinen laufen die Vorbereitungen für die kommende Wettkampfsaison.

Der Höhepunkt für leistungsorientierte Multisportler ist traditionell der Lauinger Triathlon, stets mit den schwäbischen Meisterschaften, heuer am 16. Juni. In der Region etabliert hat sich inzwischen der Zusmarshauser Nullinger-Triathlon am Rothsee, diesmal am 2. Juni. Mit dem 34. Königsbrunner Kingsman-Triathlon am 22. September endet die Triathlon-Saison wieder. Bei dieser ältesten Multisport-Veranstaltung in der Region wird allerdings nicht mehr im Augsburger Ilsesee geschwommen, sondern im Hallenbad des Königsbrunner Gymnasiums.

LEW-Kuhsee-Triathlon ist ein Magnet für Hobbysportler

Als Magnet für Hobbysportlerinnen und Hobbysportler gilt der LEW-Kuhsee-Triathlon. Die 25. Auflage steht am 21. Juli auf dem Programm, organisiert von der Ex-Spitzentriathletin Katja Mayer. Bei diesem Breitensport-Event am beliebtesten Augsburger Badegewässer gingen im Vorjahr 1345 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Start. Der diesjährige Einzelwettbewerb des LEW-Kuhsee-Triathlons ist bereits ausgebucht. Startplätze gibt es nur noch für die Staffel- und Kinderwettbewerbe sowie den Nachtlauf am Vorabend.

Die beiden großen Augsburger Triathlonvereine beteiligen sich auch heuer am Ligabetrieb. So starten die Viktoria-Damen und die Viktoria-Herren unter „Timeless Planet Viktoria Augsburg“ von Mai bis August in der zweiten Triathlon-Bundesliga. Auch in den nachgeordneten Ligen ist Augsburg mit der TG Viktoria und Triathlon Augsburg vertreten. Das derzeitige Aushängeschild des Augsburger Multisports heißt Lukas Stahl. In seiner Altersklasse 18-24 gilt er als amtierender Ironman-Amateurweltmeister. Der 24-jährige Horgauer im Viktoria-Trikot wird heuer als Profi-Triathlet starten. Sein Ziel ist die Qualifikation für die Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii am 26. Oktober.

Triathlon-Termine in Deutschland im Überblick

Cross-Triathlon in Günzburg am 11. Mai

am 11. Mai Bundesliga-Auftakt in Freilingen ( Westerwald ) am 25. Mai

( ) am 25. Mai Nullinger-Triathlon in Zusmarshausen am 2. Juni

am 2. Juni Audi-Triathlon in Ingolstadt am 9. Juni

am 9. Juni Triathlon in Lauingen am 16. Juni, Triathlon in Wemding am 30. Juni

in am 16. Juni, in am 30. Juni Ammersee-Triathlon in Riederau am 13. Juli

LEW-Kuhsee-Triathlon in Augsburg am 21. Juli

am 21. Juli Triathlon in Wörthsee am 28. Juli

in am 28. Juli Triathlon in Oettingen am 4. August

in am 4. August Bundesliga-Finale in Viernheim ( Südhessen ) am 24. August

( ) am 24. August Kingsman-Triathlon in Königsbrunn am 22. September.

