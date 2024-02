„Tony der Panzer“ rollt in Lauingen an

18. VR-Triathlon: Die Radsport-Legende Tony Martin kommt im Juni nach Lauingen. Der achtmalige Weltmeister und Zeitfahrspezialist startet dann in einer Staffel.

Er wurde acht Mal Weltmeister in verschiedene Zeitfahrdisziplinen, darunter viermal im Einzelzeitfahren. Er war Sieger von Zeitfahren in sogenannten Grand Tours und auch Gesamtsieger diverser Etappenrennen. Tony Martin war aber auch ein „Weltmeister der Schmerzen“. Vom gebrochenen Schlüsselbein bei der Tour de France über gebrochenen Ellenbogen bei Paris-Nizza bis Verletzungen im Gesicht bei der Vuelta in Spanien – Tony Martin hat alles mitgemacht und erlitten.

Mit "coolem Zeitfahrrad" in Lauingen dabei

Nach 14 Jahren Profizeit beendete der gebürtige Cottbuser 2022 seine Radsport-Karriere. Heute trainiert er Jugendliche an Eliteschulen des Sports am Bodensee. Jetzt konnte ihn Erich Gruber, Chef der Lauinger Triathleten, für den 18. VR-Triathlon am 16. Juni nach Lauingen lotsen. Tony Martin wird dabei in der Staffel mit eigenem Team antreten und auch ein „cooles Zeitfahrrad“ mitbringen, wie er Gruber versprach.

Seine extrem kraftvolle Fahrweise hatte Tony Martin nicht nur Verletzungen, sondern in der Welt des Profisports auch den Spitznamen „Tony the Tank“ eingebracht: „Tony der Panzer“. Im Zeitfahren war er der König. In dieser Radsport-Disziplin zeigen sich am deutlichsten Leistung und Stärke eines Fahrers. Sein letztes Rennen für das deutsche Nationalteam über 22,5 Kilometer gewannen Tony Martin und seine Mannschaft in 24:38 Minuten. Die Durchschnittsgeschwindigkeit dabei: 54,8 Stundenkilometer.

Infos zum 18. VR-Triathlon unter: triathlon.tvl.de

Lesen Sie dazu auch