Vierschanzentournee Oberstdorf 22/23: Termine und Übertragung

Oberstdorf richtet traditionell das Auftaktspringen der Vierschanzentournee aus. Alle Infos zu den Terminen, dem Zeitplan und zur Übertragung im Free-TV oder Live-Stream erfahren Sie hier.

Vierschanzentournee in Oberstdorf: Am 28. und 29. Dezember 2022/23 richtet Oberstdorf auf der Schattenbergschanze das Auftaktspringen im Rahmen der prestigeträchtigen Vierschanzentournee aus. Ryōyū Kobayashi verbuchte 21/22 auf der Schattenbergschanze in der Skisprung-Anlage Audi Arena Oberstdorf den Sieg für sich, er wurde auch Gesamtsieger der Tournee 21/22. Alle Infos zum Zeitplan der Oberstdorfer Vierschanzentournee, den Terminen sowie zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream erfahren Sie hier.

Die Athleten treten nach der Auftaktveranstaltung in Oberstdorf an folgenden weiteren Orten an, so bei der Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen, der Vierschanzentournee in Innsbruck sowie der Vierschanzentournee in Bischofshofen.

Zeitplan und Termine: Oberstdorf Vierschanzentournee

Das offizielle Training, Qualifikation und Wertungsdurchgänge – das ist der exakte Zeitplan und sind die konkreten Termine und Uhrzeiten des Auftaktspringens der Vierschanzentournee 22/23 in Oberstdorf.

Datum Uhrzeit Programm 28.12.22 12 Uhr Stadioneinlass

14 Uhr Offizielles Training

16.30 Uhr Qualifikation 29.12.22 12 Uhr Stadioneinlass

15 Uhr Probedurchgang

16.30 Uhr 1. Wertungsdurchgang

im Anschluss Finale und Siegerehrung

Vierschanzentournee Oberstdorf 22/23: Live im Free-TV und Stream? Kostenpflichtig auf DAZN?

Werden die Skispringen der Vierschanzentournee live im Free-TV übertragen? Oder im Stream bei Eurosport? Fans der Tournee, die keine Tickets vor Ort haben, können das Skispringen von der Schattenbergschanze in Oberstdorf live und kostenlos im Free-TV verfolgen. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben sich die Rechte bis zur Saison 2024/25 gesichert. Auch in den Mediatheken von ARD und ZDF sind die Springen der DSV-Athleten in Oberstdorf gratis und live zu sehen.

Der kostenpflichtige Streaming-Dienst-Anbieter DAZN überträgt ebenfalls von der Schattenbergschanze in Oberstdorf. Alle Springen der Tournee sind dort im Live-Stream zu verfolgen. Ob Eurosport diese Saison überträgt, ist aktuell unklar. Wir aktualisieren an dieser Stelle bei weiteren Infos dazu.

Oberstdorf: Schanze und Ort

Im Osten von Oberstdorf liegt die Skisprung-Anlage Audi Arena Oberstdorf, die jedes Jahr bis zu 40.000 Besucher zu den Springen anzieht. Unter dem Schattenberg finden die Skispringen auf der Großschanze HS137 sowie der Normalschanze HS106 statt. Die Athleten springen mit einer Anlauflänge von 105,5 Metern und einer Anlaufgeschwindigkeit von 92 km/h. Sie wurde am 29.12.2003 von Sigurd Pettersen aufgestellt.

