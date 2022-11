WM 2022: So sehen Sie Polen - Saudi-Arabien live im Free-TV und Stream

Bei der WM in Katar spielt Polen gegen Saudi-Arabien. Alle Informationen zur Partie und der Übertragung im Free-TV und Live-Stream, den Termin und einen Live-Ticker gibt es hier.

Das Spiel gegen Mexiko wird der polnischen Nationalmannschaft wohl noch lange im Gedächtnis bleiben, obwohl es für einen Spieler eher zum Vergessen war: Über ein 0:0 kam das Team rund um Robert Lewandowski nicht hinaus. Dieser verschoss sogar einen Elfmeter, was letztlich nur wieder das alte Fußball-Sprichwort bestätigt: Der Gefoulte sollte nicht selbst schießen.

Während man zu Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar davon ausgegangen war, dass Argentinien die größten Chancen aufs Weiterkommen haben würde, gefolgt von Mexiko und Polen im Kampf um Platz zwei, und Saudi-Arabien auf dem letzten Platz, ist das Gefüge in Gruppe C inzwischen etwas durcheinander gewirbelt worden: Mit dem überraschenden 2:1 Sieg gegen die Argentinier hat Saudi-Arabien für den ersten Underdog-Sieg im Turnier gesorgt.

Ob Polen gegen Saudi-Arabien zurück auf Kurs in Richtung nächste Runde kommen wird oder ob Saudi-Arabien an den Achtungserfolg anknüpfen kann, wird nur das Spiel der beiden Nationen zeigen können. Alle Informationen zur Partie Polen - Saudi-Arabien und die Übertragung im Free-TV und Live-Stream, einen Live-Ticker, den Termin und vieles mehr finden Sie in unserem Artikel.

WM 2022 in Katar - Wann spielt Polen gegen Saudi-Arabien?

Die möglichen Anstoßzeiten bei der Fußball-WM 2022 sind, dank Zeitverschiebung, in Deutschland um 11 Uhr, 14 Uhr, 17 Uhr und 20 Uhr. Das Spiel Polen vs. Saudi-Arabien am Samstag, 26. November, wird um 14 Uhr angepfiffen. Austragungsort ist eines von acht Stadien bei der WM 2022, in diesem Fall das Education City Stadium in Ar-Rayyan.

Die WM live im TV und Stream: Übertragung von Polen vs. Saudi-Arabien

Wie ist es um die Übertragung der WM 2022 im TV und Stream bestellt? Viele der Partien werden von ARD und ZDF gezeigt, alle Gruppenspiele sind auf MagentaTV zu sehen. Doch das Spiel von Polen gegen Saudi-Arabien läuft live im Free-TV und im gratis Live-Stream, und zwar bei der ARD.

Spiel: Polen - Saudi-Arabien , Gruppe C

- , Gruppe C Stadion: Education City Stadium , Ar-Rayyan

, Ar-Rayyan Datum: Samstag, 26. November 2022

Samstag, 26. November 2022 Uhrzeit: 14 Uhr

14 Uhr Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im Pay-TV: MagentaTV

MagentaTV Übertragung im Live-Stream: ARD

Polen gegen Saudi-Arabien im Live-Ticker: Spielstand, Tore, Ergebnisse und Aufstellung

Wie steht es bei Polen - Saudi-Arabien? Die Ergebnisse und weitere Infos zum Spielgeschehen enthält unser kostenloser Live-Ticker.

WM 2022: Bilanz von Polen - Saudi-Arabien

Laut ZDF sind Saudi-Arabien und Polen vier Mal aufeinandergetroffen: Drei Mal gewannen die Polen, einmal Saudi-Arabien.

Wer ist noch in WM-Gruppe C?

Abgesehen von den beiden Teams Polen und Saudi-Arabien spielen auch Mexiko und Argentinien in Gruppe C. Der Modus bei der WM in Katar besagt, dass die ersten beiden Teams in die nächste Runde kommen - ob Saudi-Arabien den ersten Platz verteidigen wird?

Polen und Saudi-Arabien bei der WM 2022 in Katar: Bisherige Spiele

Auf dem Spielplan der WM 2022 in Katar stand für Polen bisher das Spiel gegen Mexiko, für Saudi-Arabien das gegen Argentinien auf dem Programm. Die Zusammenfassungen der beiden Partien sehen Sie weiter unten.

