Griff nach den Sternen in den Wörnergärtner Gartencentern

Ab Samstag, 12. November 2022, findet in den Wörnergärtner Gartencentern in Neusäß und Königsbrunn wieder eine Adventsausstellung statt.

Ab Samstag 12. November, bis zum Samstag, 26. November 2022, finden wieder die Adventlichen Welten in den Wörnergärtner Gartencentern in Neusäß und Königsbrunn statt. Besucherinnen und Besucher haben bei der Adventsausstellung im Augsburger Land die Möglichkeit, sich ein Stück Gemütlichkeit nach Hause zu holen.

Neben weihnachtlichen Dekorationen, handgefertigten Adventskränzen und vielen schönen Ideen zum Selbstgestalten gibt es ein täglich wechselndes Programm mit tollen Angeboten und informativen Vorträgen. Interessierte sind eingeladen, in stimmungsvoller Atmosphäre durch die verschiedenen Themenwelten zu schlendern und sich inspirieren zu lassen. An den Wochenenden gibt es – wie gewohnt – Stände mit leckeren Bratwürsten und fruchtigem Glühwein vor Ort. Für die kleinen Gäste ist zudem ein kreatives Kinderprogramm geboten.

Lichternacht in den Wörnergärtner Gartencentern in Neusäß und Königsbrunn

Als besonderes Highlight findet in diesem Jahr am Samstag, 12. November, sowie Samstag, 19. November, eine Lichternacht statt. Ab 15 Uhr laden die Wörnergärtner zu diesem besonderen Ereignis – mit Hunderten brennenden Kerzen und Stockbrot für Kinder – an den Feuerstellen im Freigelände ein.

Sonderöffnungszeiten: Sonntag 13. November und 20. November 2022: 12 bis 17 Uhr in Neusäß und Königsbrunn Weitere Infos im Internet: diewoernergaertner.de

Auch in diesem Jahr finden in der Gärtnerei Reuß, im Blumenhof Blank und der Gärtnerei Dorner wieder Adventssausstellungen statt.