Bewohner müssen wegen Gasgeruch Wohnungen verlassen

Die Feuerwehr eilte zum Einsatzort - und machte die Quelle im Keller ausfindig.

Zu einem Einsatz wegen starken Gasgeruchs musste die Feuerwehr Wertingen am Montag gegen 17.50 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus in die Pestalozzistraße in Wertingen ausrücken. Die Bewohner des Wohnblocks mussten auf Anweisung der Einsatzkräfte für kurze Zeit ihre Wohnungen verlassen. Letztlich konnte in einem Kellerabteil eine Gaskartusche ausfindig gemacht werden, aus der Gas ausgetreten war. Nach deren Beseitigung konnten die Bewohner zurück in ihre Wohnungen. Verletzt wurde niemand. (pol)