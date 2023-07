Donauside 2023: Zwei lokale Bands und ein besonderes Comeback

Zum sechsten Mal wird das Dillinger Schloss zur Festival-Location. Mit dabei sind noch unbekanntere Bands, Fan-Lieblinge und beste Sommerstimmung.

Schon wieder sind sie da: Die Rosenheimer Indie-Rock-Band Kaffkiez heizte bereits 2022 auf dem Donauside ein – damals aber noch am Nachmittag. "Ein Schloss, geile Leute und Dillingen an der Donau – mehr Gründe braucht es nicht", sagt Sänger Johannes Eisner der jubelnden Menge. Der Band habe es vergangenes Jahr so gut gefallen, dass sie "nicht gezögert haben, noch einmal zuzusagen", verrät Mitorganisator Jo Halbig.

Dieses Mal dürfen die fünf Jungs als Headliner des Festivals ganz zum Schluss ran – und sind bei vielen der Festivalgängerinnen und -gänger am Samstag ein klarer Favorit. Anna und Katrin aus Biberbach zögern keine Sekunde, wenn man sie danach fragt, worauf sie sich am meisten freuen: "Kaffkiez natürlich", sagen die beiden unisono. Auch in anderen Gesprächen fällt immer wieder voller Vorfreude der Name der Band.

104 Bilder Donauside 2023: Damona, Kaffkiez und Co. heizen Dillingen ein Foto: Annemarie Rencken

Angus Court und Clear Cost dürfen das Donauside eröffnen

Wenn es um das Donauside geht, kann man auch mal fünfeinhalb Stunden von Berlin aus nach Dillingen fahren. Das zumindest finden Alex und Susan. Die beiden sind bisher zu jeder der sechs Auflagen des Festivals angereist. Der Grund, warum sie die lange Reise auf sich nehmen, sind ganz klar: die Killerpilze. Die Dillinger Band befindet sich seit Ende 2019 in einer Pause auf unbestimmte Zeit – das Donauside organisieren Maxi Schlichter und Jo und Fabi Halbig aber weiterhin. Zu dritt auf der Bühne stehen sie deswegen nur am Anfang, als sie diejenigen willkommen heißen, die sich bei gut 33 Grad schon im Dillinger Schlosshof tummeln – überwiegend allerdings im Schatten.

Ein paar nehmen es aber mit der Sonne auf, die besonders in den ersten Stunden ganz "schön in den Schlosshof reinbrettert", wie es ein Mitglied der Band Clear Coast ausdrückt. Die Band hat ihren "Ursprung irgendwo im Landkreis und dann haben sich ein paar andere dazugemogelt", sagt Jo Halbig scherzhaft, als er die vier Musiker ankündigt. Neben Angus Court aus Baumgarten, die das Donauside 2023 eröffnen dürfen und mit ihrem poppigen Rock dem sommerlich heißen Festivalnachmitag noch weiter anheizen, haben auch Clear Coast den Gig bei einem Casting mit über 100 weiteren Bands ergattert.

Fabi Halbig unterstützt die Band Clear Cost für ein paar Songs am Schlagzeug. Foto: Annemarie Rencken

Fabi Halbig von den Killerpilzen gibt sein Comeback

Weil "keiner von uns gut genug Schlagzeug spielt", wie sie sagen, bekommen Clear Coast fachkundige Unterstützung: Fabi Halbig gibt für ein paar Songs sein Comeback – sehr zur Freude der Killerpilze-Fans Alex und Susan: "Damit haben wir nicht gerechnet", sagen sie.

Lesen Sie dazu auch

Während der Schatten den Schlosshof Stück für Stück erobert, kommen auch immer mehr Menschen. Insgesamt besuchen um die 600 das Festival, "minimal weniger" als vergangenes Jahr, wie Jo Halbig Bilanz zieht. Und spätestens als die 17-jährige Sängerin Damona während ihres Auftritts ohne Pause über die gesamte Bühne tanzt, ist auch endgültig die Tanzlaune auf dem Donauside angekommen. "Das hat richtig Bock gemacht", sagt Damona danach, "es war zwar heiß, aber das passiert". Die Sängerin findet die Location "voll süß" und sagt: "Ich komme gerne wieder, wenn ich darf." Zusammen mit ihren Bandkollegen und der Alternative-Rock-Band Lonely Spring tanzt sie den Rest des Abends noch in der Menge, etwa zu den Indie-Songs von Paula Carolina.

Je später es wird, desto mehr Wolken ziehen auf. Etwas Wind bringt willkommene Abkühlung und als sich Kaffkiez kurz nach 23 Uhr verabschieden, fallen auch ein paar Regentropfen. "Zum Glück aber keine Hagelkörner so groß wie Kühe", sagt Sänger Eisner. Die habe eines der Bandmitglieder nämlich vorhergesagt.

Damonas Auftritt sorgt für ordentlich Tanzlaune. Foto: Annemarie Rencken

Veranstalter Halbig ist zufrieden: "Wir sind happy, die Bands haben wahnsinnig abgeliefert und vom Publikum gab es pure Euphorie". Ein ganz besonderer (Festival-)Tag eben.