Unterthürheim

09:30 Uhr

Der Herrenberg soll seinem Namen wieder Ehre machen

Am Herrenberg im Buttenwiesener Gemeindeteil Unterthürheim wird gebaut. Es soll seinem Namen wieder gerecht werden, sagte Bürgermeister Hans Kaltner in der jüngsten Bürgerversammlung.

Plus In der Unterthürheimer Straße tut sich etwas. Bald sollen dort Mehrfamilienhäuser gebaut werden.

Von Brigitte Bunk

Am Herrenberg in Unterthürheim tut sich etwas. Dies ist auch in der jüngsten Bürgerversammlung im Buttenwiesener Gemeindeteil Thema. Die alte Wirtschaft wurde saniert, das Vogthaus unterhalb ebenfalls. Und dazwischen entstand ein neues Haus mit Wohnungen. Bald sollen unterhalb nochmals Mehrfamilienhäuser gebaut werden. „Der Herrenberg wird seinem Namen wieder gerecht“, freut sich Bürgermeister Hans Kaltner. Der Rathauschef fügt hinzu: „Am besten ist das, wenn es von Privatleuten umgesetzt wird.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen