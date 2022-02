Macht er weiter? Buttenwiesens Bürgermeister hat sich entschieden

Plus Bei der Gemeinderatsitzung in Buttenwiesen macht es der amtierende Bürgermeister Hans Kaltner bis zum Schluss spannend.

Wie versprochen hat Buttenwiesens Bürgermeister Hans Kaltner am Montagabend dem Gemeinderat bekannt gegeben, ob er nochmal für das Amt des Bürgermeisters kandidieren möchte. Ernst wirkte der Lauterbacher während der Sitzung - entsprechend den Themen, die auf der Tagesordnung standen und ausgiebige Diskussionen notwendig machten.