Je mehr Menschen geimpft sind, desto mehr normalisiert sich das Leben. Das kommt auch der Wirtschaft zugute.

Der Aufschwung hängt an der Nadel: Je mehr Menschen geimpft sind, desto schneller wird sich das Leben normalisieren. Wenn Bürger ohne Einschränkungen einkaufen, verreisen, essen gehen und in Hotels übernachten können, fängt das Leben von vorne an. Das ist für viele Menschen wie ein zweites Leben. Die Impfung gibt ihnen die Freiheit zurück. Mit dem Erwachen der Lebenslust, der Geselligkeit und der Zuversicht wird auch die Wirtschaft Stück für Stück belebt. Deutschland kann so die Schwächephase des trüben Jahresauftakts überwinden.

Aufschwung in Deutschland hängt vom Impftempo ab

Der Aufschwung kommt also. Wie schnell er sich zeigt, hängt entscheidend davon ab, mit welcher Geschwindigkeit weiter geimpft wird. Doch Deutschland kommt hier, auch wenn die Versorgung mit Impfstoff immer wieder ins Stocken geriet, besser voran, als es in den ersten Monaten dieses Jahres schien.

Wenn alles gut läuft und Virusmutationen uns nicht doch noch einen Strich durch die Rechnung machen, kann die Wirtschaft schon bis zum Jahreswechsel das Niveau vor Corona erreichen.

Deutschland steht vor einer neuen Ära des Wachstums: Wirtschaftliche Zuwächse werden künftig indes stärker qualitativ bewertet. Wachstum ist nur dann gut, wenn es das Klima nicht schädigt.

