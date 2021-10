Kuka ist wieder da: Die Nach-Corona-Zeit wird eine Automatisierungs-Zeit

Plus Der Augsburger Roboter- und Anlagenbauer Kuka wird auch an der Börse wieder positiver gesehen. Der Trend spricht für Kuka.

Chinesische Kapitalisten sind auch nicht viel anders als amerikanische oder deutsche. Am Ende zählen die Zahlen. Und die sollten gut sein, am besten mit Aussicht auf noch bessere. So funktioniert das Geschäft, gerade bei börsennotierten Konzernen. Und es mag den chinesischen Kuka-Großaktionär Midea beruhigt haben, dass im Zuge steigender Gewinne auch der Aktienkurs des Augsburger Unternehmens wieder von Tiefen im März 2020 bei Werten von knapp 25 auf nunmehr rund 70 Euro in die Höhe geschossen ist.

