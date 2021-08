Bayerischer Bahn-Krimi: Schweizer rücken Züge für das Allgäu raus

Plus Der Schweizer Stadler-Konzern und der britische Bahn-Betreiber Go-Ahead entschärfen den Konflikt. Russen dürfen nun doch Züge in Langweid warten.

Monatelang stand ein heftiger Vorwurf im Raum: Verantwortliche des Schweizer Zugherstellers Stadler befürchteten, dass ein Wartungswerk in Langweid bei Augsburg zum Schauplatz von Industrie-Spionage wird. Dort sollen im Auftrag des bayerischen Ablegers des britischen Bahnbetreibers Go-Ahead 22 Regionalzüge der Schweizer für das Elektronetz Allgäu gewartet werden. Den im Bau befindlichen Instandhaltungsbetrieb betreibt die im Schweizer Ort Zug sitzende Tochter des russischen Bahn-Riesen Transmashholding, der ein Konkurrent von Stadler ist.