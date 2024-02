Audi

vor 17 Min.

Wie Gernot Döllner Audi verändert

Plus Gernot Döllner ist seit September im Amt. Nachdem Audi lange an Schwierigkeiten bei Software und Produktanläufen litt, greift der Manager durch. Das gefällt nicht allen.

Von Stefan Stahl

Es ist unmöglich, im Volkswagen-Konzern alle Beteiligten nur annähernd glücklich zu machen. Das gilt auch für die Ingolstädter Tochter Audi. Für Harmonie und Sonnenschein gibt es zu viele widerstrebende Interessen. Den Mehrheitsaktionären der Familien Porsche und Piëch steht eine mächtige Arbeitnehmerschaft gegenüber. Für Menschen auf der Suche nach konfliktreichen Stoffen bieten sich reichlich Andockstellen im VW-Universum.

So verwundert es nicht, dass mit dem zum September 2023 erfolgten Wechsel des Ex-VW- und Porsche-Managers Gernot Döllner auf den Audi-Chefsessel allerlei Spekulationen aufgeblüht sind. In von einer möglichst großen Audi-Selbstständigkeit träumenden Kreisen wird die Personalie als Beleg gewertet, dass die Festung Ingolstadt geschliffen und in eine VW- und Porsche-Filiale verwandelt werden soll. Es steht der Vorwurf im Raum, Audi würde nach massiven Software-Problemen und sich immer wieder verzögernden Produktanläufen stärker von der Wolfsburger Zentrale an die Leine genommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen