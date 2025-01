Ausbildungsabbrecher in Bayern: „Warum darf ich mich nicht ausprobieren?“

Früher lief ein Berufsleben streng durchgetaktet ab: Eine Ausbildung erfolgreich abschließen, danach in dem erlernten Job übernommen werden und bis zum Renteneintritt im Lehrbetrieb arbeiten. Derart strikt sind berufliche Werdegänge heutzutage allerdings nur noch selten. In den vergangenen Jahren entschieden sich in Deutschland immer mehr Menschen dazu, eine Ausbildung abzubrechen und von vorne loszulegen: Zwischen 2005 und 2020 hat sich die Zahl der Ausbildungsabbrüche von neun Prozent auf knapp 24,5 Prozent beinahe verdreifacht. Was auf den ersten Blick nach einem großen Problem aussieht, muss allerdings nicht zwangsläufig schlecht sein. Eine junge Frau berichtet, weshalb sie ihre Ausbildung abgebrochen hat.

Friedbergerin entschied sich nach zwei Tagen für den Ausbildungsabbruch

Nur zwei Tage hat es gedauert, bis die Entscheidung der 21-jährigen Friedbergerin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, feststand: „Ich habe schnell gemerkt, dass ich die Ausbildung nicht weitermachen möchte“, erklärt die junge Frau. Nach ihrem Abitur hatte sie zunächst ein freiwilliges soziales Jahr absolviert. „Ich wollte nie studieren“, sagt sie. Deshalb begann sie nach dem FSJ die Suche nach einem Ausbildungsplatz.

Bei insgesamt 15 verschiedene Ausbildungsplätzen habe sie sich beworben, aber stets eine Absage erhalten. „Ich habe ewig gesucht“, berichtet sie von ihren Erfahrungen. Über Kontakte sei ihr für Mitte Oktober 2024, knapp eineinhalb Monate nach dem offiziellen Ausbildungsstart, dann doch noch ein Ausbildungsplatz als Veranstaltungstechnikerin angeboten worden. „Ich gehe gerne auf Konzerte und habe mir deshalb gedacht, dass diese Ausbildung zu mir passen könnte“, erklärt die 21-Jährige.

Friedbergerin bereut Entscheidung nicht - und will einen neuen Ausbildungsplatz suchen

Die Lehre der jungen Frau startete nicht im Betrieb, sondern aufgrund des verzögerten Ausbildungsbeginns in der Berufsschule. „Alle anderen dort hatten schon sechs Wochen Ausbildung hinter sich und waren viel weiter“, berichtet die Ex-Azubi. Zudem habe sie gemerkt, dass die Inhalte der Lehre nicht ihren Erwartungen entsprachen. „Man brauchte unter anderem viel Physik. Das liegt mir gar nicht.“

Ihre Entscheidung bereue sie bislang nicht. Teilweise werde sie von Bekannten allerdings schief angeschaut, wenn sie erzähle, dass sie ihre Ausbildung so schnell beendet habe. Nachvollziehen kann sie diese Reaktionen nicht. „Es wird immer gesagt, wenn man jung ist, soll man den Beruf wählen, der einem Spaß macht. Ich bin jung, warum darf ich mich dann nicht ausprobieren?“

Praktikum und Berufsorientierung als Mittel gegen Ausbildungsabbrüche

Seit dem Abbruch ihrer Lehre arbeitet die 21-Jährige als Aushilfe in einem Restaurant. Die Arbeit dort mache ihr Spaß, sei aber nur eine Übergangslösung. „Im Herbst will ich dann eine neue Ausbildung starten“, sagt sie. In welchem Bereich sie arbeiten möchte, weiß sie noch nicht. „Vor dem Ausbildungsbeginn mache ich in dem Beruf aber auf jeden Fall ein Praktikum, um sicherzugehen, dass mir die Ausbildung liegt.“

Genau das sei auch das Ziel der Berufsorientierung, die in Bayern flächendeckend angeboten wird, erklärt Ulrich Wagner, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Schwaben. „Nur wenn Jugendliche genügend Informationen erhalten, wenn sie sich auch mal ausprobieren und dann feststellen können, welche Talente sie haben, können sie sich auch richtig entscheiden“, sagt er.