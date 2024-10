Ausstehende Löhne: Quantron setzt auf frisches Kapital

Grosse Würfe lassen sich halt mit chronischer Unterfinanzierung nicht machen - allen Worthülsen inkl dem Klimahype und prominenten Besuchern zum Trotz. Ob Start-up oder ganz konventionell, die Zeche zahlen, wie man hier überdeutlich sieht, die Beschäftigten. Was in der Grundsätzlichkeit gilt, wirkt im kleineren Fall hier, der existenzielle Klimaschutz hat die Grenzen der machbaren Schritte eben auch in sozialverträglichen Lösungen. Nebenbei, eigentlich ist es eine Frechheit, monatelang kein Gehalt und Lohn zu bezahlen.