Airbus-Chef Faury bekam in Augsburg eine bittere Lektion erteilt

Plus Der Franzose Faury hat die Gewerkschaft IG Metall und deren Verbindungen in die Politik unterschätzt. Nun musste er einlenken, sonst wäre der Streit eskaliert.

Die Airbus-Führung um den Franzosen Guillaume Faury hat den Fehler gemacht, zu sehr in betriebswirtschaftlichen Kategorien zu denken. Die Manager schätzten aus Toulouse heraus die politische Lage in Deutschland unzureichend ein. Es war leichtsinnig, 2021, ausgerechnet im Jahr eines Bundestagswahlkampfes, einen Großkonflikt mit der deutschen Belegschaft um die Sanierung der schon lange kriselnden Augsburger Zuliefer-Tochter Premium Aerotec vom Zaun zu brechen.