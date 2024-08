Der Fluch des billigen Geldes holt Deutschland ein

Der Reiseanbieter FTI, die Warenhauskette Galeria Karstadt, der Versandhändler Weltbild oder die Modefirma Esprit: Sie stehen stellvertretend für viele weniger bekannte Insolvenzen. Fachleute sind besorgt, dass immer mehr große Unternehmen in die Krise geraten und schnelle Rettung wie zuletzt bei Galeria zur Ausnahme wird: Von jenen Firmen, die 2023 zum Insolvenzrichter mussten, konnte nur gut ein Drittel vom Untergang gerettet werden. Früher gelang das bei weit über der Hälfte.

Viele Probleme treffen Deutschland härter als erwartet

Die gestiegenen Insolvenzen sind nur ein Beispiel dafür, wie viele Probleme Deutschland härter treffen als erwartet. So schrumpfte die Wirtschaft überraschend auch im vergangenen Vierteljahr. Die Neubauzahlen am Wohnungsmarkt drohen noch stärker einzubrechen, obwohl die Wohnungsnot längst bis in die Mitte der Gesellschaft reicht. Der Staat, der gegensteuern könnte, klagt selbst über knappe Kassen, vor allem auf Städte- und Gemeindeebene. All dies, und viele weitere aktuelle Probleme eint eine gemeinsame Ursache. Und es ist ausnahmsweise nicht allein der Krieg in der Ukraine.

Nicht nur Wohnbaugesellschaften stellen Projekte zurück. Auch massenhaft Unternehmen von der Industrie bis zum Mittelstand verschieben unterschriftsreif geplante Investitionen, streichen sie zusammen oder geben sie ganz auf. Denn nicht nur die Rahmenbedingungen haben sich verschlechtert, sondern vor allem die Konditionen für Kredite bei den Banken. Plötzlich rechnen sich durchkalkulierte Projekte nicht mehr. Kriselnde Unternehmen können sich Anschlusskredite nicht mehr leisten und geraten in Insolvenzgefahr.

Andere Volkswirtschaften hängen Deutschland trotz hoher Zinsen ab

Und genau hier liegt das Grundproblem, das große Teile der Wirtschaft und öffentliche Hand erfasst: Nach Ende der künstlichen Niedrigzinsphase funktioniert das Modell Deutschland nicht mehr richtig. Andere Volkswirtschaften wie die USA erwirtschaften deutlich mehr Wachstum, obwohl auch dort Zentralbanken die Zinsen stark erhöhten. Hüben wie drüben ließen zuvor Kosten für Coronahilfen und steigende Energiepreise die Inflation hochschießen.

Selbst die einstigen Eurokrisenländer Spanien, Italien und Griechenland hängen, Deutschland beim Wachstum ab: Sie haben die Niedrigzinsphase – unter deutschem Druck – für Reformen und für Investitionen in Infrastruktur und Digitalisierung genutzt.

Der Wirtschaftsriese Deutschland ist schwächer als wahrgenommen

Deutschland wird dagegen vom Fluch des billigen Geldes eingeholt: Die Politik hat die Gunst der Jahre in falscher Sicherheit nicht für kräftige Zukunftsinvestitionen genutzt. Stattdessen versuchte sie, viele Probleme mit Geld und Bürokratie zuzuschütten. Jetzt wird es schwer, von dieser Politik loszukommen: Die großzügigen Entscheidungen der Vergangenheit verursachen jedes Jahr erneut hohe Kosten. Schuldenmachen wird bei hohen Zinsen immer teurer.

Das Ende des billigen Geldes offenbart es wie ein böser Infekt: Der Wirtschaftsriese Deutschland ist schwächer, als ihn die Menschen im In- und Ausland wahrgenommen haben. Ob die Niedrigzinsen zurückkehren, ist fraglich. Zinswenden dauern erfahrungsgemäß sehr lange. Sie bergen schwer kalkulierbare Nebenwirkungen, weshalb die unabhängigen Zentralbanken sehr vorsichtig handeln. Die Politik sollte nicht drauf warten. Denn ohne Reformen und mehr Investitionen in Wachstum, Digitalisierung, Bildung und Innovation kommt Deutschland nicht wieder in Fahrt. Nun gilt es, die vorhandenen Einnahmen zielgerichteter auszugeben.