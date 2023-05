Konjunkturumfrage

vor 49 Min.

Neuer IHK-Präsident ist alarmiert: Unternehmen in der Region investieren kaum mehr

Plus Die Konjunktur in unserer Region hat sich stabilisiert. Doch die Aussichten sind weit weniger gut, warnt der neue IHK-Präsident Gerhard Pfeifer.

Von Michael Kerler Artikel anhören Shape

Eines zeichnet Gerhard Pfeifer aus: Seine große wirtschaftliche Erfahrung. Der neue Präsident der Industrie- und Handelskammer Schwaben ist bereits 1984 in das Familienunternehmen eingetreten, die Pfeifer Seil- und Hebetechnik GmbH & Co. KG in Memmingen. Die Gruppe hat rund 1600 Beschäftigte und stattete schon Stadien in aller Welt mit seilgetragenen Dachkonstruktionen aus. Es hat deshalb Gewicht, wenn sich Gerhard Pfeifer nicht nur erfreut zeigt angesichts der stabileren Konjunktur, sondern auch mit Sorgen in die Zukunft blickt. Zwar ist die befürchtete Rezession ausgeblieben, die geringe Investitionsbereitschaft der Firmen in der Region alarmiert aber die Kammer.

Die gegenwärtige wirtschaftliche Lage hat sich aufgehellt. Der Konjunkturindex der Kammer, der die Geschäftslage und die Geschäftserwartungen abbildet, liegt mit 113 Punkten auf dem höchsten Wert seit Beginn des Krieges in der Ukraine. In fast allen Branchen hat sich die Stimmung gebessert, das zeigt die neue Umfrage unter fast 800 Unternehmen.

