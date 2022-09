Piloten kündigen wieder Streik bei der Lufthansa an

Flugreisende haben es in diesem Jahr nicht leicht. Nachdem die Piloten der Lufthansa erst vergangenen Freitag ihre Arbeit niederlegten, wollen sie ab Mittwoch wieder streiken.

Das Chaos an den deutschen Flughäfen nimmt kein Ende. Nachdem am vergangenen Freitag bereits mehr als 800 Flüge in München und Frankfurt gestrichen wurden, haben die Piloten der Lufthansa jetzt eine zweite Streikwelle beschlossen. Ab Mittwoch wollen sie wieder ihre Arbeit niederlegen.

Die Lufthansa könne den geplanten mehrtägigen Streik jedoch noch mit einem "ernstzunehmenden" Angebot abwenden, teilte die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) in der Nacht in Frankfurt mit. Dazu habe die Gewerkschaft einen weiteren Verhandlungstermin am Dienstag angeboten. Dieser soll "dem Vernehmen nach" auch stattfinden. "Wir bedauern sehr, dass die Gewerkschaft den Weg der Eskalation weitergeht", sagte ein Lufthansa-Sprecher.

"Wir hätten es uns anders gewünscht", sagte außerdem VC-Tarifvorstand Marcel Gröls. "Doch leider sind die Beharrungskräfte bei der Lufthansa erheblich." Es sei jetzt wichtig, dass beide Verhandlungsparteien schnell und mit dem gebotenen Ernst an den Verhandlungstisch zurückkehrten.

Video: dpa Exklusiv

Lufthansa-Streik: Diese Flüge sollen betroffen sein

Betroffen von dem angekündigten Streik sollen die Abflüge der Lufthansa-Passagiermaschinen aus Deutschland am Mittwoch und Donnerstag sein. Bei der Frachttochter Lufthansa Cargo ist der Streik von Mittwoch bis Freitag geplant.

Die VC kann aus rechtlichen Gründen nur Arbeitnehmer in Deutschland zum Arbeitskampf aufrufen. Deshalb werden ausschließlich die Abflüge der Lufthansa-Kerngesellschaft sowie der Lufthansa Cargo von deutschen Flughäfen bestreikt. Die Tochtergesellschaften Eurowings, Lufthansa Cityline und Eurowings Discover sind von dem Arbeitskampf nicht betroffen.

Lufthansa-Streik: Das fordert die Vereinigung Cockpit

Die VC hat vor dem Arbeitsgericht München ihre Tarifforderung in einem Detail abgeändert. Weil auch die Richter rechtliche Bedenken gegen einen automatisierten Inflationsausgleich ab dem kommenden Jahr äußerten, wird nun ein "pauschaler" Inflationsausgleich in Höhe von 8,2 Prozent verlangt. Im laufenden Jahr sollen die Gehälter um 5,5 Prozent steigen. Dazu kämen eine neue Gehaltstabelle sowie mehr Geld für Krankheitstage, Urlaub und Training.

Lesen Sie dazu auch

Die zusammengefassten Forderungen der VC würden die Personalkosten im Cockpit laut der Lufthansa um 40 Prozent erhöhen. Selbst ohne Rücksicht auf die finanziellen Folgen der Corona-Krise sei diese Forderung nicht vertretbar. Auf eine Laufzeit von zwei Jahren würde das eine Mehrbelastung von 900 Millionen Euro bedeuten, so das Unternehmen.

Erster Lufthansa-Streik verursachte 32 Millionen Euro Schaden

Bei der ersten Streikwelle am vergangenen Freitag wurden sämtliche Abflüge aus Deutschland bestreikt, die die Kerngesellschaft Lufthansa und auch die Lufthansa Cargo betrafen. Mehr als 800 Flüge wurden gestrichen, 130.000 Passagiere waren betroffen. Nach eigener Aussage erlitt die Lufthansa einen wirtschaftlichen Schaden in Höhe von 32 Millionen Euro.

Im Juli hatte die Gewerkschaft Verdi mit einem Warnstreik des Bodenpersonals den Flugbetrieb der größten deutschen Airline für einen ganzen Tag nahezu lahmgelegt. Die Flugbegleiter-Gewerkschaft Ufo will im Herbst für ihre Mitglieder verhandeln. Sie erklärte sich "ausdrücklich und uneingeschränkt solidarisch" mit dem Streik der Piloten. (mit dpa)