Theo Müller macht seinen Sohn zum Aufsichtsrats-Chef

Plus Stefan Müller hat schon einmal für das Unternehmen gearbeitet, dann ging der 54-Jährige eigene Wege. Nun bekommt der älteste Sohn des Firmen-Patriarchen einen wichtigen Posten.

Theo Müller übernahm 1971 von seinem Vater die vom Großvater gegründete Molkerei in Aretsried bei Augsburg. Der heute 81-Jährige startete mit nur vier Angestellten und schuf eine Unternehmensgruppe mit inzwischen rund 34.000 Beschäftigten. Der Umsatz des schwäbischen Milch-Imperiums stieg zuletzt von etwa sechs auf rund sieben Milliarden Euro. Die Lebensleistung des Patriarchen, dem Menschen aus seinem Umfeld bis heute einen enormen Geschäftssinn zugestehen, ist unbestritten. Heiner Kamps, 66, der die gleichnamige Großbäckerei aufgebaut hatte, war lange ein Weggefährte und Vertrauter von Theo Müller. So sagte er einst über den Mann, der den Joghurt mit der Ecke ganz nach vorne schob: „Ich habe Respekt vor ihm als Mensch und Unternehmer.“