Hilft der Nachfolger des Baukindergelds Familien wirklich?

Plus Ein neues Förderprogramm soll Familien mit mittlerem Einkommen dabei unterstützen, trotz steigender Kosten zu bauen. Kritiker halten es für realitätsfern.

Bauen – das können sich viele im Moment nicht leisten. Die Baukosten sind zu hoch, die Zinsen für Baukredite auch. Besonders Familien bringt das häufig in Bedrängnis, immer mehr müssen ihre Bauvorhaben stornieren und die bereits erworbenen Bauplätze zurückgeben. Mit einem neuen KfW-Förderprogramm möchte das Bundesbauministerium dem entgegenwirken: Familien mit kleinen und mittleren Einkommen sollen zinsverbilligte Kredite erhalten – und so dabei unterstützt werden, ein eigenes Haus zu bauen. Aber reicht diese neue Förderung aus?

Was sind die Kernpunkte des neuen KfW-Förderprogramms?