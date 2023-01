US-Investor will Anteile an Druckmaschinenhersteller Manroland verkaufen

Plus Das Unternehmen Manroland ist wieder erfolgreich. Doch auch der deutsche Gesellschafter Possehl könnte sich zurückziehen. Wie sich das Rätsel erklärt.

Kapitalismus ist kompliziert. Manches wirkt unverständlich. Eine solche besonders vielschichtige Kapitalismus-Geschichte spielt in Augsburg. Sie handelt von einer großen Niederlage nach Zeiten des Hochmuts, Verzweiflung, dann aber doch von Aufbruchstimmung, Innovationslust, Teamgeist und der Fähigkeit, ein Spiel komplett zu drehen, wie es in der Fußballsprache heißt.