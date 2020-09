vor 33 Min.

Mutmaßliche Vergiftung Nawalnys: Was ist Nowitschok?

Der vergiftete Kreml-Kritiker Alexej Nawalny kämpft in der Berliner Charite um sein Leben. Was genau ist eigentlich das Nervengift Nowitschok?

Von Jonathan Lindenmaier

Die Pupillen verengen, Muskeln spannen sich zu Krämpfen, die Atmung versagt, das Herz bleibt stehen. Eine winzige Menge Nowitschok kann einen Menschen innerhalb kurzer Zeit und unter gewaltigem Leid töten. Dafür genügt schon die Menge eines Salzkorns. Nowitschok wird den Nervengiften zugerechnet. Es blockiert den Abbau von Acetylcholin. Ein Stoff, der im Körper die Muskelfunktionen steuert. Ohne Acetylcholin keine Regelung des Nervensystems, es wird überflutet von Reizen.

Eigentlich handelt es sich bei Nowitschok gar nicht nur um ein Gift, sondern um eine ganze Reihe von Nervengiften in unterschiedlicher Zusammensetzung. Eine grausame und tödliche Waffe sind sie alle. Aus diesem Grund hat sich im Jahr 1997 eine internationale Gemeinschaft auf ein Verbot verständigt. Dem "Übereinkommen über das Verbot chemischer Waffen" haben sich 193 Staaten verpflichtet. Nur vier Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen sind nicht beigetreten: Ägypten, Israel, Nordkorea und Südsudan.

Entwicklung von Nervengift als Kampfstoff beginnt in Deutschland

Nervengifte als Kampfstoffe sind eine Erfindung des 20. Jahrhunderts. Im ersten Weltkrieg setzten die Deutschen erstmals Chlorgas ein. Sie ließen eine Wolke des Gifts auf die gegnerischen Stellungen wehen. Tausende Soldaten erstickten daran.

In den 30er Jahren dann stieß ein deutscher Wissenschaftler auf die Formel für Sarin. Ein Nervengift, dass auch heute noch von autoritären Regimen und Terroristen eingesetzt wird. Assad ließ damit seine politischen Gegner töten, in den 90er Jahren wurde es bei U-Bahn-Anschlägen in Tokio nachgewiesen. Auf Basis der Erforschung von Sarin entwickelten die Amerikaner Anfang der 50er Jahre das Gas VX. Jenes Gift, mit dem im Februar 2017 der Halbbruder des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un in Malaysia umgebracht wurde.

Nowitschok ist schwerer nachzuweisen als andere Nervengifte

Anfang der 80er Jahre beginnen die Sowjets eine neue Serie von Nervengiften zu produzieren. Sie geben ihnen den Namen Nowitschok, russisch für "der Neuling". Mit dem Ziel die Techniken der Nato zu Chemiewaffenangriffen zu umgehen. Nowitschok unterscheidet sich schon damals chemisch von den bis dahin üblichen Kampfstoffen, so war es mit den damaligen Analysemethoden nicht nachweisbar.

Auch heute noch ist Nowitschok schwerer zu bestimmen als beispielsweise VX und Sarin. Im Krieg soll es nie eingesetzt worden sein, Putin-Kritiker sehen in Nowitschok aber klar die Handschrift des Kremls. "Wer Nawalny im Jahr 2020 mit Nowitschok vergiftet, kann auch gleich ein Autogramm am Tatort zurücklassen", schrieb Nawalnys Vertrauter Leonid Wolkow auf Twitter und veröffentlichte dabei die Unterschrift Putins.

Nawalny war vor mehr als zwei Wochen bei einem Inlandsflug in Russland unter heftigen Schmerzen ins Koma gefallen. Zunächst wurde er in einem Krankenhaus in Sibirien behandelt. Nach internationalem Druck und auf Drängen seiner Familie wurde er dann in die Berliner Universitätsklinik Charité verlegt.

Das Nervengas Sarin 1 / 10 Zurück Vorwärts Geruchlos, geschmacklos und tödlich - das Nervengas Sarin gehört zu den gefürchtetsten Kampfstoffen.

Es ist farblos, geruchlos, geschmacklos.

Sarin kann bereits in einer Dosis von nur einem halben Milligramm zum Tod führen.

Das in der Chemie Methylfluorphosphonsäureisopropylester genannte Gift kann über Haut und Atemwege in den Körper gelangen.

Gegenmittel wirken nur bei sofortiger Verabreichung.

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation ist Sarin 26 Mal tödlicher als Zyanid.

Das Gas wurde 1938 von deutschen Chemikern entdeckt.

Die irakische Luftwaffe warf im März 1988 Sarin-Bomben auf das von kurdischen Kämpfern kontrollierte Dorf Halabdscha ab und tötete etwa 5000 Menschen.

Die Aum-Sekte setzte das Gift bei dem Anschlag auf die U-Bahn von Tokio 1995 ein, bei dem 13 Menschen getötet und mehr als 6000 verletzt wurden.

Nun soll das Nervengas auch im syrischen Ort Chan Scheichun eingesetzt worden sein. Bei einem Angriff starben dort 87 Menschen.

Russland betont nach Anschlag auf Nawalny, auch andere Länder experimentierten mit Nowitschok

Die Bundesregierung hatte nach Untersuchungen eines Spezial-Labors der Bundeswehr mitgeteilt, dass eine Vergiftung dem militärischen Nervenkampfstoff aus der sogenannten Nowitschok-Gruppe zweifelsfrei erwiesen sei. Nawalny schwebt derweil weiter in Lebensgefahr. Das bekannteste Gegenmittel für Nowitschok ist Atropin. Ein selbst giftiger Stoff, der in der Tollkirsche zu finden ist. Dieser muss so schnell wie möglich verabreicht werden. Ausrichten kann Atropin in der Regel nur wenig.

Russland weißt indes alle Verantwortung von sich. Das russische Außenministerium betonte, dass Experten vieler westlicher Länder, darunter auch Nato-Staaten, mit Chemiewaffen wie Nowitschok arbeiteten. In den USA gebe es zahlreiche Patente dafür. Im Zusammenhang mit Nawalny gebe es viele "Russland-feindliche" Äußerungen, hieß es. Konkret kritisierte Moskau eine Erklärung von Bundesaußenminister Heiko Maas und dem französischen Minister Jean-Yves Le Drian. Darin hatten Deutschland und Frankreich Russland gemeinsam zur Aufklärung des Falls aufgefordert.

