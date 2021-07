Tödlicher Bergunfall einer 22-Jährigen: Ermittlungen vor dem Ende

Plus Ende Mai verunglückte eine junge Frau aus dem Landkreis Aichach-Friedberg in den Bergen bei Garmisch-Partenkirchen. Die Ermittlungen sind weitgehend abgeschlossen.

Ihr letztes Lebenszeichen war ein kurzes Tanzvideo in sozialen Netzwerken, danach verlor sich von der 22-Jährigen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg jede Spur - bis es traurige Gewissheit war: Die junge Frau kam Ende Mai bei einem tragischen Bergunfall in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen ums Leben. Die Alpine Einsatzgruppe der Polizei und weitere Helfer fanden sie im Gebiet des Bergs Kramer. Die Ermittlungen, wie es zu dem folgenschweren Unfall kommen konnte, sind inzwischen weitgehend abgeschlossen.