Natur- und Umweltschutzbeirat sucht wieder "Naturoasen"

„Naturoasen“ gesucht: Der Natur- und Umweltschutzbeirat der Stadt Aichach schreibt im nächsten Jahr wieder den Wettbewerb aus, mit dem naturnah gestaltete Gärten prämiert werden sollen. Das war eines der Themen in der jüngsten Sitzung des Beirats, heißt es in einer Pressemitteilung des Beirats.

Der Wettbewerb „Naturoasen“, den Petra Mayer-Seitz vorstellte, stellt die Förderung der Artenvielfalt in den Mittelpunkt. Faltblätter dazu werden ab Januar im Info-Büro der Stadt Aichach ausgelegt. Für März ist eine Pressemitteilung geplant. Auch auf der Gewerbeausstellung Wila, die vom 16. bis 18. Mai in Aichach stattfindet, soll der Wettbewerb am Stand des Umweltbeirats beworben werden. Anmeldeschluss ist der 1. Juni.

Beirat ist auf der Wila 2025 in Aichach präsent

Auf der Wila 2025 plant der Beirat neben dem Wettbewerb „Naturoasen“ noch zwei weitere Aktionen. Der Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) wird den Vogel des Jahres präsentieren. Außerdem wird die Aktion „Umweltpaten“ vorgestellt und mit Buttons und Plaketten beworben. Für die weitere Planung trifft sich der Beirat am Mittwoch, 12. März. Zu diesem Termin sollen auch die Umweltpaten eingeladen werden, heißt es in der Mitteilung.

In der Sitzung berichtete außerdem Doris Stegmair über den „Future-fair-Markt“, der heuer zum ersten Mal im Aichacher Stadtgarten stattfand. Sie bedankte sich im Namen von Forum Z bei der Stadt Aichach für die organisatorische Hilfe und beim Bauamt, außerdem bei allen Akteuren, wie dem Bund Naturschutz, dem Landesbund für Vogel- und Naturschutz und dem Kreisfischereiverein Aichach-Friedberg. Der Umweltbeirat hatte sich mit einem Pop-up-Stand zum Thema Papierverschwendung beteiligt.

Nächster „Future-fair-Markt“ im Juni in Aichach

Doris Stegmair empfahl einen Film von Benedikt Frommer über den Tag, der im Internet unter www.forum-z.de zu sehen ist. Am 29. Juni 2025 wird es den „Future-fair-Markt“ wieder im Stadtgarten in Aichach geben. In den darauffolgenden Jahren soll die Veranstaltung im jährlichen Wechsel mit Mering („Bündnis nachhaltiges Mering“) stattfinden.

Im Rahmen der Sitzung wurde Horst Penthaler aus dem Beirat verabschiedet. Sowohl der Vorsitzende Michael Zott als auch der Zweite Bürgermeister Josef Dußmann bedankten sich für sein Engagement als Beirat und als Schriftführer. Im Anschluss lud der Umweltbeiratsvorsitzende im Namen der Stadt zu einem Getränk auf dem Christkindlmarkt ein. (AZ)