Die nächste Wila ist 2025: Jetzt steht der Organisator fest

Die Gewerbeausstellung Wila in Aichach ist auf das nächste Jahr verschoben. Es gibt einen neuen Organisator. Der bringt auch neue Ideen mit.

Nach über zehn Jahren als Organisator der Aichach Gewerbeausstellung Wila übergibt Bernd Böhme nun in jüngere Hände. Mit Eric Simanowski hat die Stadt Aichach laut einer Mitteilung einen erfahrenen Messeveranstalter gewinnen können. Im September kann er seine Qualitäten erstmals in Aichach unter Beweis stellen. Dann wird er das Schlemmerfest Streetfood-Festival organisieren.

Zuletzt fand die Gewerbeausstellung Wila 2022 in Aichach statt. Die nächste sollte turnusgemäß in diesem Jahr über die Bühne gehen. Doch die Wila steht erst 2025 wieder im Aichacher Veranstaltungskalender. Dafür hat sich die Stadt entschieden, um lokaler Konkurrenz aus dem Weg zu gehen. Nachdem Bernd Böhme altersbedingt die Organisation der Wila abgegeben hatte, musste die Stadt Aichach nach einem neuen Betreiber suchen.

Die Wila 2025 in Aichach dauert drei Tage

Sie wurde in dem Eventplaner aus Nordendorf (Augsburg-Land) fündig. Eric Simanowski ist Geschäftsführer von Xclusive Events, einer Firma für Veranstaltungstechnik und Messebau. Er will laut Mitteilung die Themen „Regional“ und „Erleben“ in den Mittelpunkt seiner Planungen für die Gewerbeausstellung im Wittelsbacher Land stellen. Simanowski setzt dabei auf Bewährtes. So soll die Messe wie bisher drei Tage von Freitag bis Sonntag dauern. Er will aber auch neue Ideen einbringen und macht sich etwa bereits Gedanken, wie der Außenbereich neu bespielt und das gastronomische Angebot belebt werden kann.

Die Stadt Aichach hat einen neuen Betreiber für die Wila gefunden: (von links) Bürgermeister Klaus Habermann, Hauptamtsleiterin Aurelija Igel, Eric Simanowski, Oliver Schmid, Kimberly Hrebabetzky (Xclusive Events) und Martina Baur (Leitung Öffentlichkeitsarbeit Kultur und Tourismus) Foto: Angela Kerle

Klar ist, dass weiterhin vor allem regionale Aussteller angesprochen werden sollen. Ansonsten müssten die Planungen abgewartet werden, heißt es von der Stadt. Sicher ist dagegen schon der Termin: Die nächste Wila findet vom 16. bis 18. Mai 2025 statt.

Bürgermeister Klaus Habermann hält die ersten Ideen für vielversprechend. Er sei vor allem froh, dass es weiter eine regionale Gewerbemesse in Aichach geben werde. Dabei ist ihm wichtig, dass Firmen und Besucher weiterhin ins Gespräch kommen können.

Auch Oliver Schmid, zuletzt für die Gestaltung der Wila zuständig, war bei den ersten Planungsgesprächen mit dabei. Er ist unterstützend für Xclusive Events tätig und hat sich dazu bereits mit Eric Simanowski abgestimmt. Ergänzt wird die Ausstellung auf dem Volksfestplatz um ein erweitertes Angebot am Wila-Sonntag. Dann werden die Aichacher Einzelhändler ihre Pforten für einen verkaufsoffenen Sonntag öffnen.

Eric Simanowski organisiert nicht nur Messen, sondern auch Schlemmerfest Streetfood-Festivals im gesamten südbayerischen Raum, darunter im vergangenen Jahr auch in Friedberg. Am 14. und 15. September wird er mit diesem Konzept erstmals in Aichach auf dem Volksfestplatz vertreten sein.

Anmeldungen: Alle interessierten Aussteller haben ab sofort die Möglichkeit, sich über die Website www.wi-la.de anzumelden oder Kontakt zum Messebetreiber Xclusive Events aufzunehmen.