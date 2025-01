Freiwilligenagentur bietet kostenlose Seminare für Vereinsmitglieder an

Die Freiwilligenagentur „mitanand & füranand im Wittelsbacher Land“ bietet auch 2025 wieder das Vereinsforum mit Veranstaltungen und Seminaren speziell für Vereinsmitglieder an. Mit diesem Angebot unterstützt die Freiwilligenagentur laut Mitteilung Vereine im Landkreis Aichach-Friedberg. Seit 2012 wurden demnach über 2000 Vereinsmitglieder geschult und von Experten beraten. „Vor allem für neue Vorstandsmitglieder oder Interessenten, die sich eine Vorstandstätigkeit vorstellen können, ist eine Vorbereitung auf ihre Tätigkeit essenziell“, betont Stefanie Siegling, Leiterin der Freiwilligenagentur. An den Veranstaltungen können Vereinsmitglieder und interessierte Bürgerinnen und Bürger aus dem Wittelsbacher Land teilnehmen.

Die Kursreihe besteht aus drei einzeln oder gemeinsam buchbaren Terminen. Start ist am Dienstag, 4. Februar, von 18.30 bis 20.30 Uhr mit dem Thema „Homepage – Sicher gestalten, organisieren und pflegen“ in Kooperation mit der lagfa bayern (Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen/-Zentren und Koordinierungszentren Bürgerschaftlichen Engagements in Bayern), Projekt digital verein(t). In dem zweistündigen Online-Seminar erfahren die Teilnehmenden mehr über die Strukturen, die Rechtssicherheit und die Inhalte der Vereinshomepage. Außerdem gibt es praktische Tipps, die bei der Erstellung einer Datenschutzerklärung und des Impressums helfen. Anmeldemöglichkeit und weitere Informationen zu diesem Seminar gibt es unter https://eveeno.com/318780612.

Kurse für Vereine in Aichach-Friedberg: Mitglieder gewinnen und Vereinsrecht

Mit „Mitglieder gewinnen, begeistern und halten“ geht es am Samstag, 15. März, von 9 bis 16 Uhr in die zweite Runde. Referent ist der freie Unternehmens- und Vereinsberater Michael Blatz. Der Schulungstag findet in Präsenz im Landratsamt Aichach statt. Das dritte Seminar findet ebenfalls in Präsenz am Samstag, 5. April 2025, von 9 bis 16 Uhr statt. Dabei dreht sich alles um das „Vereinsrecht“. Seminarinhalte sind Satzungsrecht, Mitgliederversammlung, Vorstandsarbeit und Haftung im Verein. Referent ist der Rechtsanwalt Richard Didyk.

Für alle Termine ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Die Seminare sind kostenfrei. Bei den beiden Präsenzveranstaltungen wird ein Unkostenbeitrag in Höhe von 15 Euro für Verpflegung erhoben. (AZ)

Kontakt für die Anmeldung: Ingrid Lerch, Telefon 08251/92-4848, E-Mail: ingrid.lerch@lra-aic-fdb.de.