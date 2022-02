Dinkelscherben

Dinkelscherben hält an Ausbau der bestehenden Bahnstrecke fest

Der Bahnhof in Dinkelscherben ist nicht barrierefrei. Im Marktrat hofft man, dass sich das im Zuge eines Ausbaus der Bahnstrecke Ulm-Augsburg ändert.

Plus Vor mehr als zwei Jahren einigte sich der Landkreis auf eine gemeinsame Position zum Bahnausbau. Doch die Zustimmung bröckelt. In Dinkelscherben will man weiter daran festhalten.

Von Philipp Kinne

Kaum ein Tag vergeht, an dem es keine neuen Schlagzeilen zu diesem Thema gibt. Der Ausbau der Bahnlinie zwischen Ulm und Augsburg ist ein Megathema unserer Region. Das Ziel: Nicht länger als 26 Minuten darf in Zukunft ein Fernverkehrszug zwischen Ulm und Augsburg unterwegs sein. Um das zu erreichen, wird aktuell über verschiedene Trassen diskutiert. An etlichen Orten regt sich Widerstand. Aus Dinkelscherben war wenig dazu zu hören - bis jetzt. Nun hat sich der Gemeinderat auf eine gemeinsame Linie geeinigt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

