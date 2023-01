Landkreis Augsburg

vor 19 Min.

Wie Geflüchtete im Landkreis Augsburg untergebracht werden

Das ehemalige Impfzentrum in Gablingen ist zu Beginn der Woche zur Flüchtlingsunterkunft umfunktioniert worden.

Plus Der Landkreis stellt sich auf die Ankunft Hunderter Menschen aus dem Kriegsgebiet Ukraine ein. Ankommen werden sie vermutlich erst in der kommenden Woche.

Von Philipp Kinne

Bayern steht in der Kritik, zu wenigen Hilfesuchenden vor allem aus der Ukraine eine neue Heimat zu bieten. Deshalb werden Geflüchtete aus anderen Bundesländern auf den Freistaat verteilt. 2500 Menschen sollen in den Regierungsbezirk Schwaben und damit auch ins Augsburger Land kommen. Doch die Kapazitäten sind begrenzt. Landrat Martin Sailer ( CSU) warnte schon vor Tagen, dass ab dieser Woche Hunderte Hilfesuchende in den Landkreis strömen. Der erwartete Ansturm bleibt bislang aus. Nun heißt es aus dem Landratsamt: "Wir rechnen mit einer ersten Ankunft im Laufe der Woche."

