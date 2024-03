Augsburg

vor 49 Min.

Vesperkirche in Pfersee geht zu Ende: 7000 Menschen nahmen daran teil

Plus Die Veranstalter der ersten ökumenischen Vesperkirche in Bayern ziehen eine positive Bilanz. Sie sind zuversichtlich, dass das Projekt 2025 fortgeführt wird.

Von Arne Seyffert

Auch am letzten Tag der ökumenischen Vesperkirche herrschte in St. Paul in Pfersee viel Betrieb: Mehrere Hundert Personen haben die letzte Möglichkeit ergriffen und sind in die Kirche gekommen. Insgesamt sind wohl um die 7000 Gäste vom 3. bis zum 17. März in der Vesperkirche gewesen. Das teilten die Veranstalter mit. Am Sonntag hielten die Pfarrer Frank Kreiselmeier, Helmut Haug und Fritz Graßmann den Abschlussgottesdienst. Zuvor fand ein Sternpilgern aus allen Himmelsrichtungen zur Kirche St. Paul statt. Träger des Projekts waren das evangelisch-lutherische Dekanat, das Bistum und das Diakonische Werk Augsburg. Der ökumenische Mittagstisch ist der Erste seiner Art in ganz Bayern.

Ob die Vesperkirche 2025 fortgeführt wird, können die Pfarrer noch nicht mit absoluter Sicherheit bestätigen. "Wir können uns aber kaum vorstellen, dass das Projekt nicht fortgeführt wird", sagt Fritz Graßmann. Er vertritt als theologischer Vorstand die Diakonie Augsburg. Frank Kreiselmeier fügt hinzu: "Zuvor wird aber noch eine Auswertung in großer Runde erfolgen. Die Freiwilligen haben ein großes Wort mitzusprechen. Eigentlich steht der Fortsetzung aber nichts mehr im Weg." Die Freiwilligen, das sind etwa 150 Menschen, ohne die das Projekt nicht hätte stattfinden können. Unter der Anleitung von Diakonin Elisabeth Krauß haben sie täglich bis zu 460 Mahlzeiten ausgeteilt. "Wir waren etwas in Sorge, dass etwas schiefgeht, weil wir ja gar keine Erfahrungswerte hatten", erzählt Nicole Hegner, die beim Diakonischen Werk arbeitet und in der Vesperkirche ausgeholfen hat. "Umso froher waren wir, dass alles gut gegangen ist."

