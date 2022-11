Augsburg

Augsburger Bündnis demonstriert gegen Fußball-WM in Katar

"Macht es wie die Verbände - schaut nicht hin": Am letzten Spieltag der Bundesliga vor der WM-Pause protestierten viele Fanszenen, hier beim FC Augsburg im Spiel gegen Bochum , gegen die WM in Katar.

Von Michael Hörmann

Am Montag findet am Königsplatz in Augsburg um 18 Uhr eine Demo gegen die Fußball-WM in Katar statt. Proteste gab es bereits im Heimspiel des FCA gegen Bochum.

