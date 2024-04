Augsburgs OB Eva Weber zu Karstadt-Aus: "Werde ich so nicht stehen lassen"

Die Schließung der Augsburger Filiale von Galeria Karstadt Kaufhof schlägt hohe Wellen – auch in der Politik. Nun meldet sich Oberbürgermeisterin Weber zu Wort.

Die Bekanntgabe, dass die Augsburger Filiale von Galeria Karstadt Kaufhof geschlossen werden soll, hat hohe Wellen geschlagen – allen voran bei den rund 80 Beschäftigten, die am Samstagvormittag davon erfahren hatten. Doch auch in der Stadtpolitik ist die Entscheidung, die für fast alle Beteiligten überraschend kam, ein großes Thema. Am Sonntagnachmittag hat sich nun auch Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) zu Wort gemeldet.

Augsburgs OB Eva Weber meldet sich zu Filial-Aus zu Wort

In einem Video, das in sozialen Netzwerken verbreitet wurde, sagte Weber, die Verantwortlichen des Warenhaus-Konzerns machten sich mit der Entscheidung zu Augsburg "einen schlanken Fuß". Dies ärgere sie "gewaltig". In den vergangenen Wochen habe der Gebäudeeigentümer, das Augsburger Unternehmen Solidas, mehrfach Angebote unterbreitet, damit der Standort erhalten bleiben könne. "Dass jetzt Augsburg auf der Streichliste steht, hat uns tatsächlich alle irritiert." Dies lasse sie "ratlos und ziemlich ärgerlich zurück." Für die Beschäftigten tue ihr die Situation "wahnsinnig leid".

Weber betonte, sie könne die Entscheidung nicht nachvollziehen. "Die Frequenz in der Stadt ist so gut wie seit vielen, vielen, vielen Jahren nicht. Und ich rede nicht von den Coronajahren, sondern von den Jahren davor." Auch die Frequenzmessung im Gebäude sei "super". Der Umsatz stimme. "Und deswegen frage ich mich schon, warum jetzt hier der Augsburger Standort mit einmal geschlossen werden soll. Vor allem auch deswegen, weil es noch das einzige Kaufhaus in der Stadt ist und dementsprechend eigentlich konkurrenzlos."

Standort von Galeria Karstadt Kaufhof soll Ende August schließen

Augsburgs Oberbürgermeisterin schloss mit den Worten, sie werde "das so nicht stehen lassen" und in den kommenden Tagen noch mal Gespräche führen, "ob es das wirklich war. Karstadt muss bleiben." Dem Vernehmen nach sollen hinter den Kulissen bereits zahlreiche Gespräche laufen, dabei sollen auch Akteurinnen und Akteure aus der Politik involviert sein. Das Ergebnis ist noch offen. Stand jetzt schließt die Filiale Ende August.