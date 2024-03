Blumen für Russischen Oppositionellen Nawalny am Fugger-Denkmal

An der Fugger-Statue in Augsburg wurden Blumen, Grablichter und Bilder für den verstorbenen Putin-Gegner Alexej Nawalny niedergelegt.

Zu Füßen des Denkmals von Hans Jakob Fugger auf dem Fuggerplatz in Augsburg wurden Blumen, Grablichter und Fotos von Alexej Nawalny niedergelegt. Der russische Oppositionelle und Kremlgegner war im Februar in Strafgefangenenlager in Sibirien verstorben. Der 47-Jährige wurde am Freitag, 1. März, in Moskau beigesetzt. Die Aktion könnte auf einem Aufruf auf der Social-Media-Plattform Facebook beruhen.

In dem Post des Accounts Team Nawalny wurden Menschen dazu aufgerufen, um 19 Uhr zu "einer Gedenkstätte in ihrer Stadt" zu kommen. Dieser ist auf russisch und in kyrillischer Schrift geschrieben, kann aber mit der Übersetzungsfunktion von Facebook übersetzt werden. In dem Post steht eine URL, die nicht angeklickt werden kann, aber die Seite dahinter findet sich, wenn man die URL in die Suchleiste seines Internetbrowsers ein gibt. Dort sind viele Städte weltweit aufgelistet, mit ganz speziellen Orten wo sich die Menschen zum Gedenken treffen sollen. Unter anderem steht dort auch der Fuggerplatz in Augsburg.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Facebook anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

In Russland werden Trauergesten wie das Niederlegen von Blumen für Nawalny bestraft. Die russische Polizei hat Trauernde bereits festgenommen, manche von ihnen wurden unter Arrest gestellt. (AZ)

Lesen Sie dazu auch