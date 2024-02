Augsburg

vor 48 Min.

Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Oberbürgermeisterin Eva Weber nach Demo

Oberbürgermeisterin Eva Weber sprach bei der Kundgebung "Augsburg gegen Rechts" auf dem Rathausplatz. Wegen ihres Aufrufs an städtische Mitarbeiter zur Teilnahme haben sich zwei Bürger nun bei der Regierung von Schwaben beschwert.

Von Stefan Krog

Zwei Bürger haben sich bei der Regierung von Schwaben über Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) wegen ihres Intranet-Aufrufs an städtische Mitarbeiter zur Teilnahme an der Demo "Augsburg gegen Rechts" vor gut zwei Wochen beschwert. Die Regierung von Schwaben bestätigte auf Anfrage unserer Redaktion den Eingang der Beschwerdeschreiben. Man prüfe diese nun. Wann mit einer Entscheidung zu rechnen ist, sei offen, so ein Sprecher.

Die Beschwerdeführer argumentieren unter anderem damit, dass Weber sich als Wahlbeamtin ans Neutralitätsgebot halten müsse, da Verwaltungen allen Bürgern und nicht einzelnen Parteien dienen müssten. Dieses habe sie mit dem Demo-Aufruf verletzt. Zudem sei es ein Interessenkonflikt, wenn Weber zu einer Demo aufrufe und diese auf der städtischen Internetseite beworben würde, über deren Durchführung gleichzeitig die Stadt Augsburg als Kreisverwaltungsbehörde entscheide. Auch die AfD hatte Weber für den Aufruf kritisiert und von "Nötigung" gesprochen.

