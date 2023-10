Augsburg

Dritte Israel-Fahne fällt kleiner aus: Kontroverse um städtisches Vorgehen

Die israelische Fahne weht wieder an einem der Masten am Augsburger Rathausplatz - diesmal vorerst in einer kleineren Variante.

Plus Es ist inzwischen die dritte Israel-Flagge, die am Rathausplatz hängt. Sie wird nur noch tagsüber gehisst. Darüber gibt es unterschiedliche Meinungen.

Die Israel-Fahne, die die Stadt Augsburg am Freitag am Rathausplatz gehisst hat, fällt deutlich kleiner aus als ihre beiden Vorgängerinnen. Wie berichtet hatten sich Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch erneut an der Fahne vergriffen. Zuletzt hatte eine erste Tat am Freitag für Aufruhr gesorgt, bei dem einer der Täter die Fahne sogar verbrennen wollte. Eine Frau ging mutig dazwischen und verhinderte dies. Dass die Stadt die Fahne deshalb künftig nur noch tagsüber hisst, gefällt zwei Stadträten nicht.

Die Israel-Fahne falle laut Stadt nun tatsächlich kleiner aus, als es bei einer Beflaggung auf dem Rathausplatz üblich ist. Offenbar sind die Fahnen mit dem Davidstern derzeit vergriffen. "Aufgrund der aktuell hohen Nachfrage nach Israel-Flaggen im Format zwei mal vier Meter war eine solche in der Kürze der Zeit nicht erhältlich", heißt es weiter. Der Stadt Augsburg sei es ein Anliegen, das Zeichen der Solidarität mit Israel im Herzen der Stadt dennoch möglichst zeitnah wieder sichtbar zu machen. Jetzt in Form einer kleineren Flagge - solange, bis wieder ein reguläres Format zur Verfügung stehe. Man rechne damit im Laufe der kommenden Woche. Nach den zwei vergangenen Vorfällen auf dem Rathausplatz will die Stadt die Fahne künftig nur noch tagsüber aufhängen. Darauf wird unterschiedlich reagiert.

