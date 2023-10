Klimaaktivisten scheitern mit Berufung und müssen in den Arrest

Plus Klimaaktivisten hatten vergangenen Oktober die Regierung von Schwaben besetzt. Gegen ihre Verurteilung gingen sie in Berufung. Ohne Erfolg. Wie es jetzt für sie weiter geht.

Die beiden Klimaaktivisten Samuel Bosch und Laura Kiehne waren im Juni vor dem Augsburger Amtsgericht wegen übler Nachrede und Hausfriedensbruch zu einer Arreststrafe von drei beziehungsweise einer Woche verurteilt worden. Die beiden Aktivisten hatten im Oktober vergangenen Jahres in Augsburg die Regierung von Schwaben besetzt und dort mit einer Abseil-Aktion protestiert. Sie legten gegen das Urteil Berufung ein. Bei der Verhandlung am Mittwoch vor dem Landgericht Augsburg als nächste Instanz aber erhielten die 21-Jährige und der 20 Jährige einen Dämpfer.

Die beiden jungen Angeklagten waren im Berufungsverfahren um keine Antwort verlegen. Eloquent und selbstbewusst beantworteten Bosch und Kiehne, die sich selbst Baumpfleger nennen und zu den Besetzern im Altdorfer Wald bei Ravensburg zählen, um ihn vor dem Kiesabbau zu retten, die Fragen des Gerichts und der Staatsanwaltschaft. Wie bei der letzten Verhandlung vor dem Amtsgericht wurden im Justizgebäude Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Auch, weil es zuletzt vor dem Gebäude eine kleine Versammlung von Unterstützern gegeben hatte. Vor dem Verhandlungsraum haben mehrere Polizeibeamte eine Einlasskontrolle aufgebaut. In dem Berufungsverfahren wurde erneut die Aktion an der Regierung von Schwaben aufgerollt.