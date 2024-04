Augsburg

06:30 Uhr

Kindertagesbetreuung: OB Weber ruft Ministerpräsident Söder zum Handeln auf

Plus Nicht nur die Situation in der Mittags- und Ganztagsbetreuung hat sich verschärft. Die Stadt plant einen freiwilligen Zuschuss. Die SPD fordert mehr Tempo.

Von Miriam Zissler

Die Situation in der Kindertages-, Mittags- und Ganztagsbetreuung hat sich in Augsburg zugespitzt. Freie Träger, die unter massivem finanziellen Druck stehen und ihre Angebote teils zurückfahren, sorgen derzeit wie berichtet für Unruhe. Daneben treten gewerbliche Träger auf, die teilweise viel höhere Beiträge fordern. Zuletzt führten anstehende Beitragserhöhungen der privaten Kita Pfiffikus in Pfersee zu Protesten von Eltern. Nun hat sich Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) in einem mehrseitigen Schreiben an Ministerpräsident Markus Söder (CSU) gewandt und bittet "ausdrücklich um ein Tätigwerden". Die Stadt erwägt ihrerseits einen freiwilligen Zuschuss für Träger der Angebote des offenen Ganztags und der Mittagsbetreuung, obwohl dies eine staatliche Aufgabe ist, damit es zu einer Stabilisierung kommt und bereits vorhandene Plätze gerettet werden können.

Bildungsbürgermeisterin Martina Wild (Grüne) informierte im gemeinsamen Bildungs- und Jugendhilfeausschuss über die Situation, die sich in Augsburg "verschärft" habe. "Hilferufe" erreichten sie in Gesprächen bei Sprengelkonferenzen oder im Trägerbeirat von allen Seiten - von Trägern, Schulen und Eltern. Deswegen habe die Stadt bereits einen Runden Tisch zu Mittagsbetreuungen und offenen/gebundenen Ganztagsangeboten eingerichtet. Derzeit werden Angebote in diesem Bereich in Augsburg von 23 verschiedenen Trägern übernommen. An sechs Schulstandorten werde Mittagsbetreuung angeboten, an 26 Grundschulen gibt es das Angebot des offenen Ganztags. Die größten Probleme bestünden derzeit an den Standorten der Grundschule Herrenbach, Kerschensteiner Grund- und Mittelschule, Werner-Egk-Grundschule, Friedrich-Ebert-Grundschule und Elias-Holl-Grundschule. Wild: "Dort haben bereits Träger zum kommenden oder darauffolgenden Schuljahr gekündigt oder angekündigt, ihr Angebot zu beenden. Die betroffenen Schulen stehen derzeit auch in Gesprächen mit den Eltern."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

